Молодой человек страдает тяжёлой формой хронического заболевания
В Северо-Байкальском районе Бурятии семья 26-летнего молодого человека, страдающего тяжёлой формой хронического заболевания, при котором невозможно совместное проживание, ютилась в квартире общей площадью 13,9 кв. метров.
Администрация муниципального образования включила мужчину-инвалида в список граждан, имеющих право на получение жилого помещения вне очереди, однако жильём он не обеспечила.
В связи с этим межрайонный прокурор обратился в суд с иском о понуждении администрации муниципального образования «город Северобайкальск» предоставить гражданину жилое помещение по договору социального найма.
Суд иск прокурора удовлетворил.
В настоящее время орган местного самоуправления заключил с жителем города договор социального найма квартиры площадью 28,6 кв. метров, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Больного жителя Бурятии через суд обеспечили жильём
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Его называли «отец народа»
Молодой человек страдает тяжёлой формой хронического заболевания
На концертах исполнят джаз, классическую музыку и патриотические произведения
На праздник соберутся носители культурных традиций эвенков и тофаларов
Местные власти заявили, что они угрожали людям и транспорту
Утром местами туманно
Также здесь построят мандалу
Турнир станет этапом первенства России
«Пан Вареник» состоится 5 августа в селе Батама
В столице Бурятии состоится престольный праздник Свято-Одигитриевского кафедрального собора
Будет разыгран «Большой приз Алханая»
Будет произведена замена всех разрушенных конструкций
Нагрузка на них в последние дни была просто колоссальной
Дорога ведёт к селу Баргузин
В Кызыле в четвёртый раз проходит гастрономический фестиваль «Тувинская баранина»