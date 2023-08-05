Больного жителя Бурятии через суд обеспечили жильём

Молодой человек страдает тяжёлой формой хронического заболевания



В Северо-Байкальском районе Бурятии семья 26-летнего молодого человека, страдающего тяжёлой формой хронического заболевания, при котором невозможно совместное проживание, ютилась в квартире общей площадью 13,9 кв. метров.



Администрация муниципального образования включила мужчину-инвалида в список граждан, имеющих право на получение жилого помещения вне очереди, однако жильём он не обеспечила.



В связи с этим межрайонный прокурор обратился в суд с иском о понуждении администрации муниципального образования «город Северобайкальск» предоставить гражданину жилое помещение по договору социального найма.



Суд иск прокурора удовлетворил.



В настоящее время орган местного самоуправления заключил с жителем города договор социального найма квартиры площадью 28,6 кв. метров, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

