В Улан-Удэ проливные дожди «ударили» по очистным сооружениям

Нагрузка на них в последние дни была просто колоссальной



Из-за двухдневных осадков в столице Бурятии увеличилась нагрузка на очистные сооружения. Об этом сообщили в МУП «Водоканал». С городских улиц накануне откачали свыше 10 тысяч тонн дождевой воды, а на правобережные очистные тем временем поступило более 116 тысяч кубов стоков – на 40 тысяч больше, чем в среднем за день летом.



При этом пик – порядка 5800 кубов в час – пришёлся на послеобеденное время, с 13:00 до 15:00. Сооружения функционируют в штатном режиме – нештатных ситуаций и технологических сбоев удалось избежать.



- Нагрузка на очистные была колоссальной. Они работают почти 50 лет, но вполне способны справляться с такими большими нагрузками и при этом обеспечить высокую эффективность очистки стоков, – отметил главный эколог МУП «Водоканал» Антон Иванов.



Хозяйственно-бытовые и ливневые стоки уходят в две разные системы, и потом ливнёвки никак не связаны с системой городской канализации. Однако нередко даже после небольших осадков в городе можно обнаружить множество открытых канализационных колодцев, через которые осадки попадают в сети водоотведения. Особенно часто это случается на частных территориях – например, отдельных домовладений и предприятий.



Некоторые частники иногда сливают откачанные воды в необорудованные для этого колодцы. Всё это усложняют работу городской канализации и увеличивают общую нагрузку на очистные, добавили в «Водоканале».

