В Бурятии сельчан одолели бегающие по улицам козы

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Людям предложили нажаловаться на них в районную администрацию



Жители Бичуры изрядно устали от чужих коз, которые гуляют без присмотра. Они поинтересовались в группе «Бичура-инфо.24/7», могут ли животные вот так просто ходить по улицам.



- Почему на Ленина постоянно бегают козы? Или для кого-то закон не писан? Можно как-то разобраться в этом вопросе? – вопрошают бичурцы.



Замглавы Бичурского района по развитию сельских территорий Альбина Кондакова пояснила: сельхозживотные не могут свободно ходить по населённому пункту. Они должны пастись в специально отведённых для этого местах. В противном случае владельцам грозит штраф – согласно статье 47 республиканского закона «Об административных правонарушениях». Размер денежного наказания колеблется от 1000 до 5000 рублей.



Бичурцам посоветовали обратиться с письменным заявлением в райадминистрацию и предоставить фото скота для составления административного протокола на его хозяина. А владельцев коз и КРС призвали держать их ночью в загонах.