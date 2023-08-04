Людям предложили нажаловаться на них в районную администрацию
Жители Бичуры изрядно устали от чужих коз, которые гуляют без присмотра. Они поинтересовались в группе «Бичура-инфо.24/7», могут ли животные вот так просто ходить по улицам.
- Почему на Ленина постоянно бегают козы? Или для кого-то закон не писан? Можно как-то разобраться в этом вопросе? – вопрошают бичурцы.
Замглавы Бичурского района по развитию сельских территорий Альбина Кондакова пояснила: сельхозживотные не могут свободно ходить по населённому пункту. Они должны пастись в специально отведённых для этого местах. В противном случае владельцам грозит штраф – согласно статье 47 республиканского закона «Об административных правонарушениях». Размер денежного наказания колеблется от 1000 до 5000 рублей.
Бичурцам посоветовали обратиться с письменным заявлением в райадминистрацию и предоставить фото скота для составления административного протокола на его хозяина. А владельцев коз и КРС призвали держать их ночью в загонах.
В Бурятии сельчан одолели бегающие по улицам козы
Общество, Фото:
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