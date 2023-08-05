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В прибрежном селе Бурятии из-за сквера спилили деревья

В прибрежном селе Бурятии из-за сквера спилили деревья
Общество,  Фото:«Баргузин-инфо.24/7»
Местные власти заявили, что они угрожали людям и транспорту

Жители Баргузина пожаловались на уничтожение зелёных насаждений в селе. Они заявили в группе «Баргузин-инфо.24/7», что уже обращались по этому поводу в местную администрацию, но ответа так и не дождались.

- На каком основании спиливают деревья? Это единственное, что украшает село. Скоро и их лишимся – останутся покосившиеся заборы и пыль столбом от бездорожья, – возмутились сельчане.

Власти на это пояснили, что на улице Ленина скоро появится сквер – его благоустроят в рамках программы «Комфортная городская среда». Такое решение приняли в ходе рейтингового голосования в 2023 году сами местные жители. Деревья же в будущей зоне отдыха решили спилить, поскольку они «представляли опасность для пешеходов и проезжающего транспорта».



- У тополей, возраст которых – около 70 лет, имелась стволовая гниль, а сами стволы нависали над проезжей частью. Поэтому в целях безопасности их убрали, – подчеркнули в  администрации сельского поселения «Баргузинское».
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