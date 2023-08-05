Утром местами туманно
По данным Бурятского гидрометцентра, 5 августа по республике местами кратковременные дожди, грозы, по юго-западу и югу местами ливни, возможен град. Утром местами туман. Ветер восточный 7-12 м/с, при грозах порывистый. Температура днём +23,+28, местами +18,+23.
В Улан-Удэ днём дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура днём +23,+25.
В Бурятии опять дождливо
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