Заявки нужно успеть подать до 28 августа
Театр «Ульгэр» продлил приём заявок на Байкальскую театральную школу (12+). До 28 августа школьники со всей Бурятии в возрасте от 12 до 17 лет могут принять участие в отборочном этапе проекта.
Школа пройдёт с 11 по 21 сентября в лагере «Байкальский бор» с ведущими режиссёрами, мастерами, педагогами театрального искусства.
Учащихся ждёт насыщенная программа. Общее количество участников проекта – не более 45 человек.
Тому, кто хочет принять участие, нужно ознакомиться с положением о мероприятии на сайте театра «Ульгэр», заполнить анкету и отправить заявку до 28 августа. Список участников будет объявлен 31 августа.
Важное условие для ребят – необходимо состоять в Школьном театре по месту учёбы. Все вопросы по Школе принимаются на адрес электронной почты [email protected]
Возрастное ограничение 12+
Школьников Бурятии приглашают в Байкальскую театральную школу
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