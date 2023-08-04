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Школьников Бурятии приглашают в Байкальскую театральную школу

Школьников Бурятии приглашают в Байкальскую театральную школу
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Заявки нужно успеть подать до 28 августа

Театр «Ульгэр» продлил приём заявок на Байкальскую театральную школу (12+). До 28 августа школьники со всей Бурятии в возрасте от 12 до 17 лет могут принять участие в отборочном этапе проекта.

Школа пройдёт с 11 по 21 сентября в лагере «Байкальский бор» с ведущими режиссёрами, мастерами, педагогами театрального искусства.

Учащихся ждёт насыщенная программа. Общее количество участников проекта – не более 45 человек.

Тому, кто хочет принять участие, нужно ознакомиться с положением о мероприятии на сайте театра «Ульгэр», заполнить анкету и отправить заявку до 28 августа. Список участников будет объявлен 31 августа.

Важное условие для ребят – необходимо состоять в Школьном театре по месту учёбы. Все вопросы по Школе принимаются на адрес электронной почты [email protected]


Возрастное ограничение 12+
школьники театр

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