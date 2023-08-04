Акция посвящена донорству костного мозга
С 1 сентября по 10 ноября в России проведут всероссийский марафон донорства костного мозга «#ДавайВступай». За 71 день он посетит 72 города. Марафон стартует в Улан-Удэ 1 сентября.
Маршрут марафона составит 24000 км. Участники пробегут 3000 км забегов.
Цель марафона – содействие в привлечении доноров в базу федерального регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, донорского костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, реципиентов костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток через организацию массовых мероприятий по популяризации донорства в регионах Российской Федерации.
Возрастное ограничение: 16+.
Осенью с Улан-Удэ стартует всероссийский марафон
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