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В инфекционной больнице в Улан-Удэ оправдались за червяков в еде

В инфекционной больнице в Улан-Удэ оправдались за червяков в еде
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В медучреждении устроили опрос и выяснили, что почти все пациенты всем довольны

В конце июля пациенты республиканской клинической инфекционной больницы (РКИБ) заявили в соцсетях, что их кормят едой с червями. Фотоподтверждение разместили тогда в паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте». В тарелке действительно лежало что-то постороннее и весьма неаппетитное.

- Этот казус связывают с ремонтом в пищеблоке. Пока больница не может заботиться о пациентах сама, питанием их обеспечивает ИП. Предприниматель не особо следит за качеством, поэтому в обеде больных появляются незваные гости, – говорилось в публикации.

Ситуацию вскоре прокомментировали в самом медучреждении. Там принесли извинения «за низкое качество еды» и подтвердили информацию, изложенную в паблике.

- Пищеблок с 10 июля закрылся на плановый ремонт и сейчас организацией питания занимается ИП, выигравшее торги, – пояснили в РКИБ.

Ремонт решили сделать «в период наименьшей загрузки больницы». Оказалось, что за качеством блюд, приготовленных вне больничных стен, следит диетсестра.

- Но, к сожалению, к выдаче был допущен некачественный рис, – добавили в «инфекционке».

Там пообещали провести служебное расследование и сообщили: в ушедшем 2022 году пищеблок РКИБ признали лучшим среди всех лечебных учреждений, а повар даже заняла второе место на профессиональном конкурсе.

Итоги служебного расследования стали известны спустя две недели. В больнице уточнили, что личинку насекомого нашли всё же в котлете из курицы, а не в рисе. Дело было 22 июля.

- В ходе расследования установлено, что при ежедневном бракераже (контроле качества – прим.) готовых блюд замечаний к их качеству не было. В отделениях при раздаче лечебного питания визуально ничего постороннего в еде не выявили. Других жалоб от пациентов не поступало, – подчеркнули в РКИБ. 

Через два дня после инцидента среди больных устроили анкетирование, в котором приняли участие 97 (71%) человек из 136 находившихся в станционаре, и 94,4% опрошенных оказались всем довольны.

- Это свидетельствует о достаточно высокой степени удовлетворённости качеством питания на момент аутсорсинга ИП, – констатировали в медучреждении.

Обнаруженную в котлете личинку тоже изучили и пришли к выводу, что её «детальное определение невозможно» из-за «разрушения при термической обработке». ИП, которое занималось организацией питания (выиграв соответствующий аукцион), уже направили письмо. Для «недопущения подобных инцидентов и повышения качества блюд» предпринимателя призвал обратить внимание на хранение продуктов и технологию приготовления еды с соблюдением санитарных норм и правил.

Завтраки, обеды и ужины для пациентов теперь снова готовят в пищеблоке – уже отремонтированном.

- Лечебное питание является одним из основных методов лечения. Для обеспечения пищевой безопасности внедрена система ХАССП, которая обеспечивает контроль на всех этапах процесса производства пищи, поставки и хранения продуктов и реализации готовых блюд, – рассказали в «инфекционке».
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