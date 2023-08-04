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В Бурятию вместе с «Книжным поездом» приедет детская писательница Юлия Брыкова

В Бурятию вместе с «Книжным поездом» приедет детская писательница Юлия Брыкова
Общество,  Фото:личная страница
Встреча с ней пройдёт в детско-юношеской библиотеке

В Бурятию вместе с «Книжным поездом» приедет детская писательница Юлия Брыкова.

Как сообщал «Байкал-Dailу», с 1 по 20 августа «Книжный поезд» совершает путешествие с культурной программой по всей России. Участники поезда зажигают «Книжные маяки России» в библиотеках, книжных магазинах, музеях и других общественных пространствах разных городов.

Встретиться с детской писательницей Юлией Брыковой можно будет 14 августа в 14.30 в республиканской детско-юношеской библиотеке. Там писательница проведёт для детей викторину по своей книге «Все тайны Нового года» (0+). Ребята узнают интересные факты о праздновании любимого всеми праздника в разных странах мира.

Юлия Брыкова родилась 16 февраля 1983 года в Москве. В 2005 году окончила факультет журналистики МГУ имени Ломоносова по специальности «Связи с общественностью». Позже получила второе высшее образование в сфере экономики.

Юлия пишет сказки для дошкольников и работает над проектами нонфикшн для ребят постарше. С 2020 года является экспертом национальной молодёжной литературной премии Роскультцентра и помогает развивать номинацию «Детская книга». C 2022 года член Российского книжного союза и Союза детских и юношеских писателей. Занимается общественной деятельностью по развитию отрасли детского книгоиздания в России.


Возрастное ограничение 0+
писатели книги

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