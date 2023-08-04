В Улан-Удэ начали латать дороги после двухдневного дождя







Охватить также планируют улицы Борсоева, Ботаническая, Московская и Цивилёва, сообщили в комитете городского хозяйства.



- После дождей на дорогах появилось много неровностей и ям. Пока погода позволяет, три мобильные бригады комбината будут заниматься ремонтом, чтобы улицы были безопасными и комфортными для горожан, – отметил председатель КГХ Сергей Гашев.



Сейчас представители администраций всех трёх районов Улан-Удэ – Советского, Октябрьского и Железнодорожного – повторно обследуют улицы. После проверки заявки на ремонт направят в комитет городского хозяйства.

В столице Бурятии продолжают устранять последствия дождя, который лил два дня. Сотрудники городского комбината по благоустройству взялись за ямочный ремонт дорог. В пятницу, 4 августа, они привели в порядок участок на пересечении улиц Бабушкина и Медицинская.