В райцентре в Бурятии введут однодневный сухой закон

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Общество,  Фото:pixabay.com
Продажу алкоголя в ближайшие сутки запретят в северном посёлке

В эту субботу, 5 августа, в Таксимо в Муйском районе будет действовать табу на розничную торговлю спиртным. Там отметят день посёлка (возрастное ограничение – 0+). Соответствующее распоряжение подписал и. о. руководителя местной администрации Виктор Пинтаев. Его опубликовали в группе «Муя-инфо.24/7».



Нарушителей пообещали отслеживать. Вообще сухой закон в республике действует во время последних звонков в школах, в День защиты детей 1 июня, в Сурхарбан, День города (отмечается в третью субботу июня) и в День знаний 1 сентября.  Кроме того, продажа спиртного под запретом ежедневно с 21:00 до 9:00. Исключение делают лишь для заведений общепита, где горячительные напитки есть в меню.

Тем, кто не соблюдает эти требования, грозят штрафы по статье 14.16 КоАП РФ («Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»). Для должностных лиц их размер колеблется от 20 до 40, а для юридических – от 100 до 300 тысяч рублей. 
алкоголь запрет на продажу спиртных напитков

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