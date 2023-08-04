В райцентре в Бурятии введут однодневный сухой закон





Нарушителей пообещали отслеживать. Вообще сухой закон в республике действует во время последних звонков в школах, в День защиты детей 1 июня, в Сурхарбан, День города (отмечается в третью субботу июня) и в День знаний 1 сентября. Кроме того, продажа спиртного под запретом ежедневно с 21:00 до 9:00. Исключение делают лишь для заведений общепита, где горячительные напитки есть в меню.

В эту субботу, 5 августа, в Таксимо в Муйском районе будет действовать табу на розничную торговлю спиртным. Там отметят день посёлка (). Соответствующее распоряжение подписал и. о. руководителя местной администрации Виктор Пинтаев. Его опубликовали в группе «Муя-инфо.24/7».Тем, кто не соблюдает эти требования, грозят штрафы по статье 14.16 КоАП РФ («Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»). Для должностных лиц их размер колеблется от 20 до 40, а для юридических – от 100 до 300 тысяч рублей.