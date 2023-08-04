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В Улан-Удэ прозвучит учение Белой Тары

В Улан-Удэ прозвучит учение Белой Тары
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Также здесь построят мандалу

13 августа в Улан-Удэ в рамках первого международного буддийского форума «Традиционный буддизм – вызовы современности» пройдёт учение Белой Тары. Оно состоится с 10:00 до 13:00 в КСК «Дружба».

- Ректор Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» имени Дамбы Даржи Заяева, габжа-лама Дымбрыл Дашибалданов дарует учение и лунг (передачу на начитку мантры) Белой Тары. Божество Белая Тара является одним из трёх божеств долголетия, божеством медитации в практиках долгой жизни, она устраняет препятствия и помогает бороться со стрессами. На посвящении Дымбрыл лама расскажет о буддийском учении в целом, о буддийских методах тренировки ума, способствующих сохранению самообладания, концентрации ума, что может быть полезным в повседневной жизни, - сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России.

Специально для учений с 9 по 12 августа ламы Дуйнхор дацана возведут песочную мандалу Белой Тары в КСК ЗММК. 13 августа пройдут лекции, дарование лунга на начитку мантры Белой Тары, ритуал долгой жизни Цэдо. Затем состоится разбор мандалы Белой Тары и раздача песка мандалы верующим, рассказали в оргкомитете учений.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия Улан-Удэ форум буддизм

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