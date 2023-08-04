Также здесь построят мандалу
13 августа в Улан-Удэ в рамках первого международного буддийского форума «Традиционный буддизм – вызовы современности» пройдёт учение Белой Тары. Оно состоится с 10:00 до 13:00 в КСК «Дружба».
- Ректор Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» имени Дамбы Даржи Заяева, габжа-лама Дымбрыл Дашибалданов дарует учение и лунг (передачу на начитку мантры) Белой Тары. Божество Белая Тара является одним из трёх божеств долголетия, божеством медитации в практиках долгой жизни, она устраняет препятствия и помогает бороться со стрессами. На посвящении Дымбрыл лама расскажет о буддийском учении в целом, о буддийских методах тренировки ума, способствующих сохранению самообладания, концентрации ума, что может быть полезным в повседневной жизни, - сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России.
Специально для учений с 9 по 12 августа ламы Дуйнхор дацана возведут песочную мандалу Белой Тары в КСК ЗММК. 13 августа пройдут лекции, дарование лунга на начитку мантры Белой Тары, ритуал долгой жизни Цэдо. Затем состоится разбор мандалы Белой Тары и раздача песка мандалы верующим, рассказали в оргкомитете учений.
Возрастное ограничение: 6+.
В Улан-Удэ прозвучит учение Белой Тары
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Турнир станет этапом первенства России
«Пан Вареник» состоится 5 августа в селе Батама
В столице Бурятии состоится престольный праздник Свято-Одигитриевского кафедрального собора
Будет разыгран «Большой приз Алханая»
Будет произведена замена всех разрушенных конструкций
Нагрузка на них в последние дни была просто колоссальной
Дорога ведёт к селу Баргузин
В Кызыле в четвёртый раз проходит гастрономический фестиваль «Тувинская баранина»
«Байкальский шторм» пройдёт в городе во второй раз
4 августа ему бы исполнилось 32 года
Учёные провели научную экспедицию по Хамар-Дабану
Людям предложили нажаловаться на них в районную администрацию
Акция посвящена донорству костного мозга
Фестиваль классической музыки проведут с 5 по 14 сентября
За командную победу боролись 11 регионов Дальнего Востока