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Елена Малышева на Первом канале попробовала байкальский омуль

Елена Малышева на Первом канале попробовала байкальский омуль
Общество, 
В передаче «Жить здорово» рассказали о Байкале

На Первом канале в передаче «Жить здорово» (возрастное ограничение 16+) рассказали об озере Байкал, а также о том, что можно привести с берегов озера. Речь шла не только о сувенирах, но и возможных заболеваниях.



Гостем студии стал член Русского географического общества, улан-удэнец Вячеслав Дмитриев. К Елене Малышевой и её соведущим он вышел с чемоданом. В нём находился синий хадак, свежевыловленный и копчёный омуль, кедровый грильяж, шоколадные буузы, которыми угостили зрителей. Также в чемоданчике был облепиховый морс, клюквенное варенье, иван-чай, саган дали.

Также столичных врачей угостили малосольным омулем. Елена Малышева не удержалась и сразу попробовала его из баночки: «Попробуйте, бесподобный вкус», - обратилась ведущая к коллеге.

Ведущих также угостили национальным лакомством – боовами, привезёнными из Иволгинского дацана, а запили всё байкальской бутилированной водичкой. На головы ведущим надели кепки и панамки с надписью «Байкал».

Завершив распаковку сувениров, Елена Малышева вытащила из чемодана «болезни».

- Если людям там хорошо, животным тоже прекрасно, включая тех животных, которые опасны для людей, - отметила Елена Малышева.

Она рассказала, что на Байкале можно заболеть лептоспирозом, который начинается как обычный грипп. Симптомами являются боли в мышцах, температура, сыпь. На Байкале водятся мыши, грызуны являются переносчиками туляремии. От последней болезни есть неё есть вакцина: её ставят постоянным жителям берегов Байкала и туристам перед приездом, а вот от лептоспироза вакцины пока нет, рассказали в эфире Первого канала.

В туристических зонах территории обрабатываются от клещей. Но в поездку необходимо взять с собой репелленты, в том числе для защиты от клещей и других насекомых, напомнили зрителям.

Вячеслав Дмитриев отметил, что с каждым годом число туристов на Байкале увеличивается. Елена Малышева добавила: «Самое главное, чтобы мы не загадили Байкал. чем больше народа, тем хуже природе. Это закон».
телевидение телешоу омуль Байкал

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