В детской больнице в Улан-Удэ открылась комната для сцеживания грудного молока









4 августа в детской республиканской клинической больнице (ДРКБ) в Улан-Удэ открылась комната для сцеживания грудного молока. Она находится в хирургическом корпусе, а работает с 8:00 до 17:00.Ранее мамы приносили сцеженное грудное молоко в отделения патологии новорождённых и недоношенных детей, отделение анестезиологии и реанимации, отделение реанимации и интенсивной терапии в своей таре и только по утрам. После молоко проходило обязательную стерилизацию и теряло часть своих полезных свойств. Теперь же мамочки могут прийти в специальную комнату, сцедиться, а врачи уже передадут малышу тёплое и свежее молоко, рассказали в детской больницы.Специалисты отмечают, что в интересах ребёнка кормить его нативно, то есть только что сцеженным молоком. В свежем грудном молоке содержатся живые материнские клетки и самое большое количество питательных веществ, факторов роста и множества других защитных компонентов.- Также мы будем видеть, как мама сцеживает молоко. Здесь у нас все условия для комфортного пребывания. Мама приходит, надевает шапочку, бахилы, маску, может принести как свой халат, так и воспользоваться нашим одноразовым, мы всё предоставляем. Женщина моет и обрабатывает руки, грудь и уже спокойно сцеживает молоко. Контролировать, подсказывать какие-то моменты будет младшая медицинская сестра отделения патологии новорождённых и недоношенных детей, - сообщила заведующая отделением патологии новорождённых и недоношенных детей №1 ДРКБ Елена Казакова.Мамам предоставляют электронные или ручные молокоотсосы на выбор. Женщина может принести с собой стерильный пакет для грудного молока. Хранить сцеженное молоко будут не более суток, так как пока нет холодильного оборудования.В будущем планируется закупка специальных холодильных камер для создания банка грудного молока при ДРКБ, то есть молоко можно будет сцедить в специальной комнате, заморозить и хранить в отделении.