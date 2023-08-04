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В детской больнице в Улан-Удэ открылась комната для сцеживания грудного молока

В детской больнице в Улан-Удэ открылась комната для сцеживания грудного молока
Общество,  Фото:ДРКБ
Контролировать процесс и подсказывать мамам будет медсестра

4 августа в детской республиканской клинической больнице (ДРКБ) в Улан-Удэ открылась комната для сцеживания грудного молока. Она находится в хирургическом корпусе, а работает с 8:00 до 17:00.

Ранее мамы приносили сцеженное грудное молоко в отделения патологии новорождённых и недоношенных детей, отделение анестезиологии и реанимации, отделение реанимации и интенсивной терапии в своей таре и только по утрам. После молоко проходило обязательную стерилизацию и теряло часть своих полезных свойств. Теперь же мамочки могут прийти в специальную комнату, сцедиться, а врачи уже передадут малышу тёплое и свежее молоко, рассказали в детской больницы.

Специалисты отмечают, что в интересах ребёнка кормить его нативно, то есть только что сцеженным молоком. В свежем грудном молоке содержатся живые материнские клетки и самое большое количество питательных веществ, факторов роста и множества других защитных компонентов.

- Также мы будем видеть, как мама сцеживает молоко. Здесь у нас все условия для комфортного пребывания. Мама приходит, надевает шапочку, бахилы, маску, может принести как свой халат, так и воспользоваться нашим одноразовым, мы всё предоставляем. Женщина моет и обрабатывает руки, грудь и уже спокойно сцеживает молоко. Контролировать, подсказывать какие-то моменты будет младшая медицинская сестра отделения патологии новорождённых и недоношенных детей, - сообщила заведующая отделением патологии новорождённых и недоношенных детей №1 ДРКБ Елена Казакова.


Мамам предоставляют электронные или ручные молокоотсосы на выбор. Женщина может принести с собой стерильный пакет для грудного молока. Хранить сцеженное молоко будут не более суток, так как пока нет холодильного оборудования.

В будущем планируется закупка специальных холодильных камер для создания банка грудного молока при ДРКБ, то есть молоко можно будет сцедить в специальной комнате, заморозить и хранить в отделении.

детская республиканская клиническая больница новорожденные дети

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