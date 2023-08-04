В Бурятии собирают книги для школьников из новых регионов

Принимаются книги, полезные учащимся



В Бурятии заканчивается всероссийская акция «Книга другу», которая поможет пополнить книжный фонд библиотек новых регионов. Присоединиться к активистам и принести литературу для ребят можно по 5 августа.



- Принимаются все книги, которые будут полезны сверстникам: современные произведения авторов, исторические и научно-популярные издания, сказки русских и зарубежных писателей, энциклопедии и литература по школьной программе, - поделились представители движения «Движения первых».



Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, отдать свою книгу можно с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00 по адресу г. Улан-Удэ, Бабушкина 14 «а», офис 300 БВ.



Возрастное ограничение: 6+.