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В Бурятии собирают книги для школьников из новых регионов

В Бурятии собирают книги для школьников из новых регионов
Общество,  Фото:pixabay.com
Принимаются книги, полезные учащимся

В Бурятии заканчивается всероссийская акция «Книга другу», которая поможет пополнить книжный фонд библиотек новых регионов. Присоединиться к активистам и принести литературу для ребят можно по 5 августа.

- Принимаются все книги, которые будут полезны сверстникам: современные произведения авторов, исторические и научно-популярные издания, сказки русских и зарубежных писателей, энциклопедии и литература по школьной программе, - поделились представители движения «Движения первых».

Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, отдать свою книгу можно с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00 по адресу г. Улан-Удэ, Бабушкина 14 «а», офис 300 БВ.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия акция книги школа

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