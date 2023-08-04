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В районе Бурятии ввели ограничение для тяжеловесного транспорта

В районе Бурятии ввели ограничение для тяжеловесного транспорта
Общество,  Фото:pixabay.com
Оно действует по 2 сентября

3,5 тонны – такую максимальную нагрузку на ось установили на региональной дороге Кяхта – Наушки в Бурятии. Это временное ограничение будет действовать в период с 3 августа по 2 сентября 2023 года. На дороге будет установлен передвижной пункт весового контроля.

- Из-за движения большегрузов в рамках реконструкции станции Наушки состояние автодороги Кяхта – Наушки усугубилось. Асфальтобетонное покрытие сильно разрушено, поэтому было принято решение ввести временное ограничение движения. Кроме того, сейчас идут переговоры с подрядчиком, выполняющим реконструкцию станции, о возмещении причинённого ущерба и проведении восстановительных работ на дороге, - отметил Игорь Петров, и.о. руководителя ГКУ «Бурятрегионавтодор».

Как сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ, также в 2025 году в рамках программы «Агломерация малых городов» планируется капитальный ремонт автодороги Кяхта – Наушки.
Кяхтинский район Бурятия дороги транспорт ограничение движения

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