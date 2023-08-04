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На региональной дороге в Бурятии приступили к укладке асфальта

На региональной дороге в Бурятии приступили к укладке асфальта
Общество,  Фото:пресс-служба минтранса РБ
Дорога ведёт к селу Баргузин

В Баргузинском районе Бурятии продолжается реконструкция участка 291-312 км региональной дороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян. Основные работы развернулись на 10 км трассы, там, где нет ограничений по сплошным вырубкам, именно поэтому укладку асфальта начали с 307 км. В настоящее время уложен первый слой на протяжении 500 м. Работы продолжаются.

В целом на участке будет уложено три слоя асфальтобетонной смеси толщиной в 22 см. В этом году запланировано «закатать» и ввести в эксплуатацию 3,6 км.

- К сожалению, нас сдерживают ограничения по сплошной рубке. Сплошная рубка у нас запрещена в центральной экологической зоне, но вот вопрос этот решается и надеемся, что в ближайшее время будут внесены изменения в 94-ФЗ и мы сможем приступить к реализации следующих участков данного объекта. Пока же реконструкция продолжается на тех участках, где, нет необходимости в рубке деревьев. Также ведутся работы на одном из двух мостов, - рассказал Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.

На участке работает бригада из 30 человек, асфальтоукладчик, два катка, самосвалы и погрузчики.

В рамках проекта на участке 291-312 км дороги планируется установить порядка 7 км барьерного ограждения, спрямить крутые радиусы поворотов. Для жителей двух сёл Зорино и Журавлиха устроить остановочные пункты и установить освещение. Реконструировать два старых деревянных моста.

Напомним, это один из окончательных участков перед селом Баргузин, протяжённость которого более 20 км. В 2021 году был сдан в эксплуатацию участок с 271 по 291 км этой дороги. На нём реконструировано 3 моста. В районе сёл Макаринино и Адамово установлено освещение, обустроены автобусные остановки. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ.

Бурятия дорожный ремонт Баргузинский район

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