В столице Бурятии после дождей резко поднялась Уда





На днях во ВНИИ (всероссийский научно-исследовательский институт) ГОЧС Бурятии предрекли скорое наводнение из-за обильных осадков. Приход большой воды прогнозируют в южных районах республики и соседнего Забайкалья. Ранее российские синоптики заявили , что наш регион ждёт непривычно дождливый август.

В столице Бурятии два дня шли дожди, и это отразилось на паводковой обстановке. Селенга в городе за последние сутки поднялась на 5 сантиметров – до 156 при критической отметке в 330. Уда же повысилась сразу на 19 см – до 159 при «критических» 400.Уровень воды в Байкале достиг 456,86 метра по тихоокеанской системе высот. В республике по-прежнему сохраняется угроза выхода рек на пойму и образование селевых потоков.