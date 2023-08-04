В столице Бурятии после дождей резко поднялась Уда

За сутки она повысилась сразу на 19 сантиметров
В столице Бурятии два дня шли дожди, и это отразилось на паводковой обстановке. Селенга в городе за последние сутки поднялась на 5 сантиметров – до 156 при критической отметке в 330. Уда же повысилась сразу на 19 см – до 159 при «критических» 400.
Уровень воды в Байкале достиг 456,86 метра по тихоокеанской системе высот. В республике по-прежнему сохраняется угроза выхода рек на пойму и образование селевых потоков.
На днях во ВНИИ (всероссийский научно-исследовательский институт) ГОЧС Бурятии предрекли
скорое наводнение из-за обильных осадков. Приход большой воды прогнозируют в южных районах республики и соседнего Забайкалья. Ранее российские синоптики заявили
, что наш регион ждёт непривычно дождливый август.
Там устроили учения по спасению пострадавшего
Им стали чаще заражаться подростки и взрослые люди
За сутки она повысилась сразу на 19 сантиметров
Дорогу пообещали восстановить в ближайшее время
С началом СВО жители республики первыми начали выезжать с гуммиссией в Мариуполь и Джанкой
В течение трёх дней для них на Байкале провели мастер-классы
Вручение состоялось в торжественной обстановке
В тарбагатайских сёлах размыло дороги и залило дворы
Впервые подобная конференция пройдёт в вузе республики
Он состоится 19 августа в Иркутской области
Днём возможны грозы
Они стартуют 8 августа
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с первого дня соревнований
Также здесь состоится федеральный форум
Первое место занял Дмитрий Бадмаев