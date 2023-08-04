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В столице Бурятии после дождей резко поднялась Уда

В столице Бурятии после дождей резко поднялась Уда
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За сутки она повысилась сразу на 19 сантиметров

В столице Бурятии два дня шли дожди, и это отразилось на паводковой обстановке. Селенга в городе за последние сутки поднялась на 5 сантиметров – до 156 при критической отметке в 330. Уда же повысилась сразу на 19 см – до 159 при «критических» 400.

Уровень воды в Байкале достиг 456,86 метра по тихоокеанской системе высот. В республике по-прежнему сохраняется угроза выхода рек на пойму и образование селевых потоков.

На днях во ВНИИ (всероссийский научно-исследовательский институт) ГОЧС Бурятии предрекли скорое наводнение из-за обильных осадков. Приход большой воды прогнозируют в южных районах республики и соседнего Забайкалья. Ранее  российские синоптики заявили, что наш регион ждёт непривычно дождливый август.
реки Селенга Уда

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