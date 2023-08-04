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В Бурятии растёт заболеваемость коклюшем

В Бурятии растёт заболеваемость коклюшем
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Им стали чаще заражаться подростки и взрослые люди

Накануне в официальном telegram-канале республиканской клинической инфекционной больницы (РКИБ) сообщили, что в Бурятии продолжается рост заболеваемости коклюшем. Его ещё в конце июня обнаружили у двух несовершеннолетних жителей республики. Оба ребёнка оказались непривиты. Всех контактировавших с ними взяли под наблюдение. 

В медучреждении напомнили: это особо заразное заболевание, которое передаётся от человека к человеку воздушно-капельным путём. Врождённого иммунитета к коклюшу нет, а при отсутствии защитного риск подхватить его после тесного контакта с инфицированным достигает 90-100%.

- Несмотря на то, что коклюш – «детская инфекция», среди заболевших в последнее время преобладают подростки и взрослые, – подчеркнули в РКИБ.

Инкубационный период составляет 3-14 дней. Начинается коклюш с сухого кашля, который переходит в приступообразный и длится от 1 до 6 недель. Во время приступа лицо краснеет или приобретает синюшный оттенок, вены на шее набухают, глаза слезятся, а язык высовывается изо рта и загибается кверху. В тяжёлых случаях может произойти надрыв уздечки. На ней появляется язвочка.

Заболевших изолируют на 25 дней – именно столько человек остаётся заразным для окружающих. Самое эффективное средство профилактики – вакцинация, которая проводится в три этапа. Ревакцинация потребуется через год, потом – в 6-7 лет и в 14.
болезнь больница

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