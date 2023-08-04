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Молодым сотрудникам УФСИН Бурятии вручили удостоверения

Молодым сотрудникам УФСИН Бурятии вручили удостоверения
Общество,  Фото:УФСИН по РБ
Вручение состоялось в торжественной обстановке

В Бурятии в торжественной обстановке выпускникам высших учебных заведений ФСИН России вручили служебные удостоверения сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС).

Восемь молодых сотрудников прибыли в республику для дальнейшего прохождения службы в пенитенциарном ведомстве региона. Среди них выпускники академии права и управления ФСИН России, Вологодского института права и экономики ФСИН России и Пермского института ФСИН России. Все выпускники назначены на должности и распределены для несения службы в подведомственные учреждения.

С напутственными словами к молодым офицерам обратились временно исполняющий обязанности начальника УФСИН России по Бурятии Зоригто Шаргакшанов и заместитель начальника исправительной колонии № 8 Наиль Иманов, которые пожелали им достижения высоких результатов в служебной деятельности, а также с честью и достоинством нести звание сотрудника уголовно-исполнительной системы, сообщили в пресс-службе ведомства.


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