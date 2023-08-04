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В Бурятии местами дожди

В Бурятии местами дожди
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Днём возможны грозы

По данным Бурятского гидрометцентра, 4 августа по республике местами дожди, днём грозы. Утром туманы. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура днём +23,+28, местами +17,+22.

В Улан-Удэ утром местами туман, днём местами возможен небольшой дождь. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура днём +24,+26.

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