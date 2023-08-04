На угольном разрезе в Бурятии «спасли» мужчину с переломом шеи

Там устроили учения по спасению пострадавшего
После того, как о несчастном случае оповестили соответствующие службы, на место отправилась скорая помощь. Медики совместно с работниками разреза предприняли все необходимые действия
Пострадавшему установили воротник Шанца для фиксации шейного отдела позвоночника, обеспечили венозный доступ, а затем незамедлительно ввели катетер и сделали капельницу. После мужчину аккуратно положили на жёсткие носилки и транспортировали в позе «лягушки» в палату интенсивной терапии Мухоршибирской центральной районной больницы.
К тренировке привлекли фельдшера, врача, двух медсестёр и водителя, рассказали в Минздраве РБ.
- Таких учения помогают медицинскому персоналу работать слаженно и оперативно в подобных чрезвычайных ситуациях. Конечно, с этим коллеги сталкиваются ежедневно и ежечасно – тут важно не растеряться, а вовремя оказать медицинскую помощь, – подчеркнул главный врач центральной районной больницы Дмитрий Оленников.
- Таких учения помогают медицинскому персоналу работать слаженно и оперативно в подобных чрезвычайных ситуациях. Конечно, с этим коллеги сталкиваются ежедневно и ежечасно – тут важно не растеряться, а вовремя оказать медицинскую помощь, – подчеркнул главный врач центральной районной больницы Дмитрий Оленников.