На угольном разрезе в Бурятии «спасли» мужчину с переломом шеи

Там устроили учения по спасению пострадавшего









К тренировке привлекли фельдшера, врача, двух медсестёр и водителя, рассказали в Минздраве РБ.



- Таких учения помогают медицинскому персоналу работать слаженно и оперативно в подобных чрезвычайных ситуациях. Конечно, с этим коллеги сталкиваются ежедневно и ежечасно – тут важно не растеряться, а вовремя оказать медицинскую помощь, – подчеркнул главный врач центральной районной больницы Дмитрий Оленников.

Работники врачебной амбулатории в мухоршибирском селе Саган-Нур приняли участие в специальных учениях по спасению пострадавшего на угольном разрезе. По легенде, при монтаже водовода на предприятии произошло обрушение борта, и машинист насосной установки получил перелом шеи, таза и множество ушибов.После того, как о несчастном случае оповестили соответствующие службы, на место отправилась скорая помощь. Медики совместно с работниками разреза предприняли все необходимые действияПострадавшему установили воротник Шанца для фиксации шейного отдела позвоночника, обеспечили венозный доступ, а затем незамедлительно ввели катетер и сделали капельницу. После мужчину аккуратно положили на жёсткие носилки и транспортировали в позе «лягушки» в палату интенсивной терапии Мухоршибирской центральной районной больницы.