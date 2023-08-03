У улан-удэнцев во время дождя потекли крыши



Воду с дорог откачивают с помощью вакуумных машин и другой техники КБУ. Сотрудники комбината осушают дороги на улицах 502-ой километр, Трактовая, Маяковского, проспектах 50-летия Октября и Автомобилистов и возле ЛВРЗ.



- Поступали жалобы, что люди не могут перейти там дорогу и подойти к остановке, – отметил первый замруководителя администрации Железнодорожного района Артемий Родионов.



