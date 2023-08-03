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У улан-удэнцев во время дождя потекли крыши

У улан-удэнцев во время дождя потекли крыши
Общество,  Фото:Администрация Улан-Удэ
А пешеходы из-за огромных луж не могут подобраться к остановкам

В столице Бурятии продолжается борьба с лужами на дорогах. Она ведётся, в частности, в Железнодорожном районе. От местных жителей в комбинат по благоустройству (КБУ) поступило 29 обращений – люди жалуются на подтопленные дороги и протекающие крыши в многоквартирных домах.

В районной администрации сообщили, что коммунальщики вместе с сотрудниками управляющих компаний принимают все необходимые меры. В мэрии отслеживают ситуацию на остановке «Институт» на улице Гастелло, где накануне обвалился асфальт. Движение транспорта там по-прежнему перекрыто. На месте работает бригада МУП «Водоканал».

Воду с дорог откачивают с помощью вакуумных машин и другой техники КБУ. Сотрудники комбината осушают дороги на улицах 502-ой километр, Трактовая, Маяковского, проспектах 50-летия Октября и Автомобилистов и возле ЛВРЗ.

- Поступали жалобы, что люди не могут перейти там дорогу и подойти к остановке, – отметил первый замруководителя администрации Железнодорожного района Артемий Родионов.


Для оперативного решения вопросов, связанных с ликвидацией последствий ливня, в Железнодорожном районе организовали оперативный штаб и запустили горячую линию. Сообщить о лужах на дорогах можно по номеру 8 (3012) 44-30-00, а задать все интересующие вопросы по поводу затопления многоквартирных домов и работы объектов жизнеобеспечения – по телефону 44-89-33.
дожди лужи дороги крыши

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