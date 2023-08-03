У улан-удэнцев во время дождя потекли крыши

В столице Бурятии продолжается борьба с лужами на дорогах. Она ведётся, в частности, в Железнодорожном районе. От местных жителей в комбинат по благоустройству (КБУ) поступило 29 обращений – люди жалуются на подтопленные дороги и протекающие крыши в многоквартирных домах.
В районной администрации сообщили, что коммунальщики вместе с сотрудниками управляющих компаний принимают все необходимые меры. В мэрии отслеживают ситуацию на остановке «Институт» на улице Гастелло, где накануне обвалился асфальт. Движение транспорта там по-прежнему перекрыто. На месте работает бригада МУП «Водоканал».
Воду с дорог откачивают с помощью вакуумных машин и другой техники КБУ. Сотрудники комбината осушают дороги на улицах 502-ой километр, Трактовая, Маяковского, проспектах 50-летия Октября и Автомобилистов и возле ЛВРЗ.
- Поступали жалобы, что люди не могут перейти там дорогу и подойти к остановке, – отметил первый замруководителя администрации Железнодорожного района Артемий Родионов.
Для оперативного решения вопросов, связанных с ликвидацией последствий ливня, в Железнодорожном районе организовали оперативный штаб и запустили горячую линию. Сообщить о лужах на дорогах можно по номеру 8 (3012) 44-30-00, а задать все интересующие вопросы по поводу затопления многоквартирных домов и работы объектов жизнеобеспечения – по телефону 44-89-33.