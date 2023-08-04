В Бурятии жители райцентра пожаловались на собак и получили нагоняй



Однако псов на улицах меньше не становится. Откуда они берутся – долго гадать не надо.



- У всех огороды и, казалось бы, собаки должны быть на цепях и в вольерах. Но они сбиваются в стаи и сидят около магазинов, на детских площадках и в парке. Страшно подумать, что будет осенью, когда все снимут урожай на своих участках, – подчеркнули в районной администрации. – Жители неустанно жалуются на собак, везде пишут, ругают местную власть, охают, когда покусают ребёнка, но при этом отпускают свою собаку погулять, потому что «она добрая и не кусается».



В хоринской администрации добавили: все животные дома – «любимые питомцы и члены семьи».



- Но на улице в стае они представляют реальную угрозу для людей. В 90% случаев их жертвами становятся дети, – отмечают власти.



Хоринцев призвали закрывать питомцев в вольерах или сажать их на цепь и не выпускать за ограду. А ещё – объяснить ребятишкам, что нельзя брать дворовых псов с собой на прогулку.

Жители Хоринска дружно жалуются на собак, которые бродят по селу. Они сбиваются в огромную стаю и пугают людей. Недавно псов заметил на улице Ленина.- Около магазина с утра была огромная стая собак. И это ещё не все вошли в кадр, – рассказали местные в группе «Хоринск-инфо.24/7»Инспектор по муниципальному контролю района рассказала, что буквально накануне в населённом пункте устроили рейд, однако установить хозяев четвероногих не удалось. Сельчанам заявили, что в муниципальном образовании проводят «все необходимые мероприятия в сфере обращения с домашними животными» – отлавливают бесхозных собак и увозят их в приют, разрабатывают памятки для населения, проводят профилактические беседы, обсуждают проблему на собраниях и сельских сходах и штрафуют нарушителей.