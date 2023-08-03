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Улан-удэнцы из-за бесконечного дождя пересаживаются на лодки

Улан-удэнцы из-за бесконечного дождя пересаживаются на лодки
Общество,  Фото:Весь Улан-Удэ • Бурятия
Находчивые горожане устроили заплыв в центре бурятской столицы

Дождь в столице Бурятии идёт уже второй день. Коммунальщики с переменным успехом ведут борьбу с лужами на дорогах, пешеходы мужественно преодолевают бурные потоки воды, а автомобилисты простаивают в пробках.

А некоторые находчивые горожане пересаживаются на плавсредства. Одно такое заметили днём 3 августа в центре Улан-Удэ, недалеко от торгово-развлекательного центра «Пионер». Двое молодых людей погрузились в надувную лодку, вооружились вёслами, и спокойно поплыли себе куда хотели.

Видео с ними разместили в паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте». Запись очень развеселила интернет-пользователей. Участники сообщества отмечают, что теперь и никакой Байкал не нужен.

 
В комментариях к посту один из героев видео пояснил: вообще-то его снимали для YouTube. Однако кадры успели просочиться в соцсети.

В мэрии тем временем сообщили: в Советском районе обошли улицы с размытыми дорогами. Откачка воды там продолжится. В Октябрьском лужи осушают на Жердева – возле магазина «Выстрел», а также на улицах Ключевская и Сахьяновой.
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