Улан-удэнцы из-за бесконечного дождя пересаживаются на лодки







В комментариях к посту один из героев видео пояснил: вообще-то его снимали для YouTube. Однако кадры успели просочиться в соцсети.



В мэрии тем временем сообщили: в Советском районе обошли улицы с размытыми дорогами. Откачка воды там продолжится. В Октябрьском лужи осушают на Жердева – возле магазина «Выстрел», а также на улицах Ключевская и Сахьяновой.

Дождь в столице Бурятии идёт уже второй день. Коммунальщики с переменным успехом ведут борьбу с лужами на дорогах, пешеходы мужественно преодолевают бурные потоки воды, а автомобилисты простаивают в пробках.А некоторые находчивые горожане пересаживаются на плавсредства. Одно такое заметили днём 3 августа в центре Улан-Удэ, недалеко от торгово-развлекательного центра «Пионер». Двое молодых людей погрузились в надувную лодку, вооружились вёслами, и спокойно поплыли себе куда хотели.Видео с ними разместили в паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте». Запись очень развеселила интернет-пользователей. Участники сообщества отмечают, что теперь и никакой Байкал не нужен.