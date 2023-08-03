Автогонщик из Улан-Удэ победил на этапе кубка России

Первое место занял Дмитрий Бадмаев



29 и 30 июля в Ленинградской области прошёл 5-й этап чемпионата России по ралли-кроссу. За награды боролись более 60 гонщиков, от самых юных до опытных многократных чемпионов.



Состоялось более 50 массовых стартов. Гонки прошли в пяти классах: «Национальный» и «Супер 1600» в чемпионате России, «Суперавто», «Д2Н» в кубке России и «Д2-Ю» в первенстве России, а также «Кросс кар» в гонке поддержки.



В классе «Суперавто» сильнейшим стал Дмитрий Бадмаев из Улан-Удэ. Неделей раньше, на четвёртом этапе, спортсмен был вторым на финише, сообщает СТК «Сибирь».

