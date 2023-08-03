Прибрежный район Бурятии заполонила пьявица обыкновенная









В Кабанском районе Бурятии наблюдается нашествие пьявицы обыкновенной. Во время фитосанитарного мониторинга сотрудники ФГБУ «Россельхозцентр» по Бурятии заметили, что она атаковала посевы яровых культур.Взрослые жуки-вредители прогрызают листья насквозь и в них образуются отверстия продолговатой формы, а личинки полностью объедают мягкую часть, оставляя после себя только черешок и жилки.- Основные питательные культуры для вредителя – пшеница, ячмень и овёс. Повреждения особенно сказывается на урожае при дефиците осадков и небольшой влажности почвы. При таких условиях повреждённые листья плохо растут и растения с трудом выколашиваются (). Их рост задерживается, а вес зерна существенно уменьшается, – пояснили в ведомстве.Повреждённые листья выделяются среди остальных белесоватыми полосами. Иногда они белеют полностью.Жителям Бурятии посоветовали тщательно обследовать сельхозугодья и при необходимости использовать инсектициды. Со всеми интересующими вопросами можно обратиться в отдел по защите растений «Россельхозцентра» по Бурятии по номеру 8 (3012) 230-865.- Пестициды и агрохимикаты в сельскохозяйственном производстве используют только после предварительного обследования посевов и в соответствии с гигиеническими требованиями (пунктом 2.19 СанПиН 1.2.2584-10). Необходимо строго соблюдать регламент их применения, правила личной гигиены и технику безопасности, – добавили в учреждении.