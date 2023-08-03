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Бурятия на играх сурдлимпийцев выиграла 11 медалей

Бурятия на играх сурдлимпийцев выиграла 11 медалей
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Из них четыре награды высшего достоинства

13 спортсменов в составе сборной России представили Бурятию на Летних играх сурдлимпийцев «Мы Вместе. Спорт». Итогом выступления стали 11 медалей различного достоинства.

Медальную копилку пополнили:
- в дзюдо: Гнеушева Анна - 2 «золота»;
-в самбо: Убушеева Светлана – «серебро», Загузина Вера – «бронза»;
- в пулевой стрельбе: Болдарев Константин – «серебро», Гаськов Анатолий и Чурсина Юлия – «серебро», Болдарев Константин и Бобоева Александра – «серебро»;
- в вольной борьбе: Цырендоржиев Даба – «золото», Цоктоев Александр – «золото», Самбуев Будажап – «бронза», Капустин Николай – «бронза».

- Соревнования завершились в столице Башкирии 2 августа. В них приняли участие 743 спортсмена из Бразилии, Франции, Турции, Испании, США, Израиля, Кении, Филиппин, Бахрейна, Ирана, Ирака, Вьетнама и других стран. Всего конкуренцию россиянам составили представители 30 стран, - сообщил министр спорта РБ Иван Козырев.

Бурятия спорт сурдлимпийские игры

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