Бурятия на играх сурдлимпийцев выиграла 11 медалей

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Из них четыре награды высшего достоинства



13 спортсменов в составе сборной России представили Бурятию на Летних играх сурдлимпийцев «Мы Вместе. Спорт». Итогом выступления стали 11 медалей различного достоинства.



Медальную копилку пополнили:

- в дзюдо: Гнеушева Анна - 2 «золота»;

-в самбо: Убушеева Светлана – «серебро», Загузина Вера – «бронза»;

- в пулевой стрельбе: Болдарев Константин – «серебро», Гаськов Анатолий и Чурсина Юлия – «серебро», Болдарев Константин и Бобоева Александра – «серебро»;

- в вольной борьбе: Цырендоржиев Даба – «золото», Цоктоев Александр – «золото», Самбуев Будажап – «бронза», Капустин Николай – «бронза».



- Соревнования завершились в столице Башкирии 2 августа. В них приняли участие 743 спортсмена из Бразилии, Франции, Турции, Испании, США, Израиля, Кении, Филиппин, Бахрейна, Ирана, Ирака, Вьетнама и других стран. Всего конкуренцию россиянам составили представители 30 стран, - сообщил министр спорта РБ Иван Козырев.



