Дожди в Бурятии будут лить ещё три дня

В некоторых районах при этом пообещали +29 градусов



На выходных в Бурятии сохранится ненастье. Синоптики обещают дожди с грозами, ливни и даже град. При этом столбик термометра в некоторых районах поднимется до +28, +29 градусов. Такой прогноз погоды на ближайшие дни дали в Бурятском гидрометцентре.



В пятницу, 4 августа, по республике ожидаются дожди и грозы. Ночью – от +13 до +18, местами – от +5 до +10. Утром туманы. Днём – от +23 до +28 и кое-где – от +17 до +22. Ветер восточный, 5-10 м/с.



В субботу, 5 августа, осадки продолжатся. На юго-западе и юге возможны ливни, местами – град. Ночная температура будет колебаться от +12 до +17, в отдельных районах – от +5 до +10, дневная – от +23 до +28, местами – от +17 до +22. Ветер восточный, 7-12 м/с.



В воскресенье, 6 августа, в Бурятии также прогнозируют дожди с грозами и ветер с порывами до 5-10 метров в секунду. Ночью – от +13 до +18, местами – от +5 до +10, днём – от +19 до +24 и кое-где – до +29. Ветер восточный, 5-10 м/с.

