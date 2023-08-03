Поют, пилят ногти и едят: Стало известно, как улан-удэнские автомобилисты развлекаются в пробках

А некоторые из них даже успевают посмотреть сериалы и пошопиться



Представители сервиса по поиску работы SuperJob решили выяснить, как жители бурятской столицы коротают время в пробках в своих авто. Самые популярные способы убить его – слушать музыку (такой ответ дали 49% опрошенных), разглядывать другие машины (14%), а также читать новости и листать соцсети (10%)



Ещё 9% автомобилистов слушают аудиокниги, лекции и различные подкасты, 6% погружаются в свои мысли, 4% релаксируют и отдыхают, по 2% болтают по телефону и поют, по 1% – курят и смотрят кино и сериалы. Каждый десятый (10%) просто ждёт, а 8% занимаются другими делами – наводят порядок в салоне, едят и заказывают товары из интернет-магазинов.



Представительницы прекрасного пола, стоя в пробках, даже умудряются поправлять макияж и «пилить ногти». Кстати, женщины чаще мужчин слушают в пробках аудиокниги и музыку и поют сами. Тех же, кто находится в режиме ожидания, больше среди сильной половины.



Детей обычно развлекают разговорами (28%) и играми на планшете (19%). По 13% включают им радио и мультфильмы, 9% играют с ребятишками в различные словесные игры и загадывают друг другу загадки. Песенки с дочками и сыновьями исполняют 8%. Решают логические задачи и слушают аудиосказки по 6%.



У 2% улан-удэнцев дети в машине читают книги, по 1% предлагают им перекусить и поиграть с игрушками, а 12% респондентов заявили, что их чада развлекают себя сами.