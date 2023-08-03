А некоторые из них даже успевают посмотреть сериалы и пошопиться
Представители сервиса по поиску работы SuperJob решили выяснить, как жители бурятской столицы коротают время в пробках в своих авто. Самые популярные способы убить его – слушать музыку (такой ответ дали 49% опрошенных), разглядывать другие машины (14%), а также читать новости и листать соцсети (10%)
Ещё 9% автомобилистов слушают аудиокниги, лекции и различные подкасты, 6% погружаются в свои мысли, 4% релаксируют и отдыхают, по 2% болтают по телефону и поют, по 1% – курят и смотрят кино и сериалы. Каждый десятый (10%) просто ждёт, а 8% занимаются другими делами – наводят порядок в салоне, едят и заказывают товары из интернет-магазинов.
Представительницы прекрасного пола, стоя в пробках, даже умудряются поправлять макияж и «пилить ногти». Кстати, женщины чаще мужчин слушают в пробках аудиокниги и музыку и поют сами. Тех же, кто находится в режиме ожидания, больше среди сильной половины.
Детей обычно развлекают разговорами (28%) и играми на планшете (19%). По 13% включают им радио и мультфильмы, 9% играют с ребятишками в различные словесные игры и загадывают друг другу загадки. Песенки с дочками и сыновьями исполняют 8%. Решают логические задачи и слушают аудиосказки по 6%.
У 2% улан-удэнцев дети в машине читают книги, по 1% предлагают им перекусить и поиграть с игрушками, а 12% респондентов заявили, что их чада развлекают себя сами.
Поют, пилят ногти и едят: Стало известно, как улан-удэнские автомобилисты развлекаются в пробках
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
А некоторые из них даже успевают посмотреть сериалы и пошопиться
Им приходится бегать по деревне в поисках помощи
Женщина получила травму на горе
За 24 часа в городе выпала половина месячной нормы осадков
Живущие там люди боятся, что он может рухнуть в любой момент
Илья Мылзенов сдал кровь более 40 раз
У Афимьи Потаповны восемь внуков и 17 правнуков
Её достроят с помощью республиканских властей
Это туристическая привлекательность и создание новых рабочих мест
Ремонт обещают завершить к середине августа
По последним подсчётам, в городе выпала уже месячная норма осадков
В залитой дождями столице Бурятии воюют с лужами
Перед учебным годом четыре школы остались без мебели и оборудования
После прокурорского вмешательства пандус привели в порядок
Валерий Хертухеев получил высокую награду из рук президента в Кремле