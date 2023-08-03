03 августа

02 августа

Популярное

Премьер-министр Мьянмы принял бурятских лам

Премьер-министр Мьянмы принял бурятских лам
Общество,  Фото:Буддийская традиционная Сангха России
Он подарил им маленькую копию мраморной статуи Будды

1 августа делегацию Буддийской традиционной Сангхи России принял премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн. Встреча прошла в дружеской обстановке. Были затронуты вопросы укрепления сотрудничества между нашими странами, в особенности между буддистами, сообщили в пресс-службе Сангхи.

Дид Хамбо-лама Дагба Очиров передал поздравительное письмо от главы буддистов России XXIV Пандито Хамбо-ламы Дамбы Аюшеева. Также он поздравил всех буддистов Мьянмы с освящением самой большой мраморной статуи Будды Шакьямуни в мире.

Глава правительства Мьянмы поблагодарил делегацию за участие в празднике.
- Ваш приезд укрепляет многолетнюю дружбу между нашими странами, - заявил Мин Аун Хлайн.

Премьер-министр подарил бурятским ламам маленькую копию мраморной статуи Будды Шакьямуни. Делегация в ответ вручила небольшие скульптуры, работы литейной мастерской «Эрхим Дархан».
международное сотрудничество буддизм Сангха Мьянма

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Хребет Бурятии встретил фенологов безмолвием
Хребет Бурятии встретил фенологов безмолвием
Общество, 03.08.2023
На Баргузинском хребте произошла смена местообитаний высокогорных животных
Студенты Бурятии облагораживают родники вокруг Улан-Удэ
Студенты Бурятии облагораживают родники вокруг Улан-Удэ
Общество, 03.08.2023
В проекте принимают участие несколько ссузов республики
Футболисты Читы и Улан-Удэ разыграли финал кубка в Китае
Футболисты Читы и Улан-Удэ разыграли финал кубка в Китае
Общество, 03.08.2023
Юные забайкальские спортсмены победили на международном турнире в Маньчжурии
Премьер-министр Мьянмы принял бурятских лам
Премьер-министр Мьянмы принял бурятских лам
Общество, 03.08.2023
Он подарил им маленькую копию мраморной статуи Будды
Пенсионеры Бурятии стали призёрами всероссийского IT-чемпионата
Пенсионеры Бурятии стали призёрами всероссийского IT-чемпионата
Общество, 03.08.2023
У команды республики «бронза» по компьютерному многоборью
Улан-Удэ из-за сильных дождей перешёл на режим повышенной готовности
Улан-Удэ из-за сильных дождей перешёл на режим повышенной готовности
Общество, 03.08.2023
На дорогах города вовсю работает спецтехника
В Бурятии впервые отмечен случай гнездования исчезающей птицы
В Бурятии впервые отмечен случай гнездования исчезающей птицы
Общество, 03.08.2023
В Тункинском районе обнаружили выводок горного гуся
В Бурятии сформирована команда на «Игры ГТО»
В Бурятии сформирована команда на «Игры ГТО»
Общество, 03.08.2023
В неё вошли 12 спортсменов – победителей регионального этапа
11 районов и 2 города Бурятии получат новые автобусы
11 районов и 2 города Бурятии получат новые автобусы
Общество, 03.08.2023
В республику доставят 78 транспортных средств
У улан-удэнцев во время дождя потекли крыши
У улан-удэнцев во время дождя потекли крыши
Общество, 03.08.2023
А пешеходы из-за огромных луж не могут подобраться к остановкам
Прибрежный район Бурятии заполонила пьявица обыкновенная
Прибрежный район Бурятии заполонила пьявица обыкновенная
Общество, 03.08.2023
Опасный вредитель атакует там яровые культуры
Дожди в Бурятии будут лить ещё три дня
Дожди в Бурятии будут лить ещё три дня
Общество, 03.08.2023
В некоторых районах при этом пообещали +29 градусов

Улан-удэнцы из-за бесконечного дождя пересаживаются на лодки
Улан-удэнцы из-за бесконечного дождя пересаживаются на лодки
Общество, 03.08.2023
Находчивые горожане устроили заплыв в центре бурятской столицы 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^