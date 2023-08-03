Он подарил им маленькую копию мраморной статуи Будды
1 августа делегацию Буддийской традиционной Сангхи России принял премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн. Встреча прошла в дружеской обстановке. Были затронуты вопросы укрепления сотрудничества между нашими странами, в особенности между буддистами, сообщили в пресс-службе Сангхи.
Дид Хамбо-лама Дагба Очиров передал поздравительное письмо от главы буддистов России XXIV Пандито Хамбо-ламы Дамбы Аюшеева. Также он поздравил всех буддистов Мьянмы с освящением самой большой мраморной статуи Будды Шакьямуни в мире.
Глава правительства Мьянмы поблагодарил делегацию за участие в празднике.
- Ваш приезд укрепляет многолетнюю дружбу между нашими странами, - заявил Мин Аун Хлайн.
Премьер-министр подарил бурятским ламам маленькую копию мраморной статуи Будды Шакьямуни. Делегация в ответ вручила небольшие скульптуры, работы литейной мастерской «Эрхим Дархан».
Премьер-министр Мьянмы принял бурятских лам
Общество, Фото:
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Он подарил им маленькую копию мраморной статуи Будды
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