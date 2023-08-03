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«Провалимся и всё»: Многоквартирный дом в Улан-Удэ уходит под землю

«Провалимся и всё»: Многоквартирный дом в Улан-Удэ уходит под землю
Общество,  Фото:ОНФ в Бурятии
Живущие там люди боятся, что он может рухнуть в любой момент

Жильцы многоквартирного дома № 7 на улице Столичная бьют тревогу – он буквально уходит по землю. Прямо под МКД образовался огромный провал глубиной около пяти метров. Это примерно два этажа.

- Мы живём с бабушкой и ребёнком. Страшно. Если вдруг землетрясение – не дай боже. Вот так провалимся все и всё, – поделилась одна из местных жительниц с представителями регионального отделения Народного фронта.


Люди уверены: дом, где насчитывается 61 квартира, в любой момент может рухнуть. Провал решили засыпать и привезли на двух КамАЗах песок и гравий. Правда, почему под жилым зданием образовалась пустота – неизвестно.

Есть версия, что причина тому – некие подземные воды. Общественники уверены: необходимо срочно что-то предпринять.



Пока ни власти города, ни «управляшка» не инициируют экспертизу. Активисты Народного фронта уже обратились в прокуратуру с просьбой определить ответственных, чтобы помочь людям и предотвратить трагедию.

В управляющей компании, обслуживающей этот дом, сообщили: пустоты периодически засыпают гравием. В последний раз это делали в 2021 году, когда завезли аж два самосвала. Но история повторилась.

жильё ОНФ

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