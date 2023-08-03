Жительница Бурятии отметила 90-летие

















Жительница села Большой Куналей Афимья Потаповна Ковалева отметила 90-летие.Поздравить её приехали глава Тарбагатайского района Бурятии Владимир Смолин, глава сельского поселения «Большекуналейское» Галина Мальцевой и заместитель начальника отдела социальной защиты населения Ольга Зубрицкая. Гости передали юбилярше поздравления от президента Владимира Путина и главы республики Алексея Цыденова и подарки от районной и сельской администраций. Также она как участник трудового фронта получила сертификат на единовременную выплату от правительства Бурятии.Именница радушно встретила гостей, угостила их чаем с выпечкой.Афимья Потаповна родилась в большой семье, где росло восемь детей. Отца репрессировали, и десять лет он просидел в тюрьме. Юбилярша – простая труженица, как и многие из людей, выросших в то тяжёлое военное и послевоенное время. С малых лет она прекрасно знала, что если хочешь чего-то добиться, нужно работать. Лёгкой жизнь в её детстве и молодости не назовёшь.- Родилась я 23 июня 1933 года, но после потери паспорта мне почему-то поменяли дату рождения, записав в новом паспорте, что родилась 2 августа. Росли мы в большой нужде. Я, как и все сельские ребятишки, работала в колхозе и даже три года жила в работниках. Долгое время работала уборщицей в магазине. Вышла замуж за очень хорошего человека, непьющего и работящего. Он работал заместителем председателя колхоза. У нас родились две дочери, – рассказала Афимья Потаповна.Долгожительница сейчас живёт одна, сама справляется со всеми домашними делами.Она счастливая бабушка восьми внуков и 17 правнуков. Родные люди часто навещают Афимью Потаповну, не оставляют её без внимания.