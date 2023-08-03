В улан-удэнском парке ремонтируют баскетбольную площадку

Ремонт обещают завершить к середине августа
В парке «Кристальный» в Улан-Удэ начался ремонт ограждения баскетбольной площадки. Здесь полностью заменят сетку.
В дирекции по паркам сообщили, что ремонт завершится до 14 августа.
Её достроят с помощью республиканских властей
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Ремонт обещают завершить к середине августа
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