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В улан-удэнском парке ремонтируют баскетбольную площадку

В улан-удэнском парке ремонтируют баскетбольную площадку
Общество,  Фото:дирекция по паркам
Ремонт обещают завершить к середине августа

В парке «Кристальный» в Улан-Удэ начался ремонт ограждения баскетбольной площадки. Здесь полностью заменят сетку.

В дирекции по паркам сообщили, что ремонт завершится до 14 августа.



Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в парке «Кристальный» появились качели и зона отдыха
парки отдыха баскетбол

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