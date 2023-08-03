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Архитекторы рассказали, какие возможности дают победы Бурятии в конкурсе по благоустройству

Архитекторы рассказали, какие возможности дают победы Бурятии в конкурсе по благоустройству
Общество,  Фото:Жилстройкомэнерго
Это туристическая привлекательность и создание новых рабочих мест

На протяжении последних трёх лет проекты по благоустройству городов и сёл Бурятии побеждают во всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

За это время современные парки и скверы построили в городах Кяхта, Закаменск, Бабушкин, Северобайкальск и Гусиноозёрск. На этом победы не закончились, новые пространства будут созданы в сёлах Сотниково, Кырен и Кабанск. В этом заслуга не только представителей власти и неравнодушных жителей, но и архитекторов, которые занимались разработкой проектов. Как отмечают сами специалисты, новые общественные территории не только повысят туристическую привлекательность региона, но и дадут возможность создания дополнительных рабочих мест.

Города Бурятии ежегодно принимают участие во всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Так, Гусиноозёрск уже не первый год выигрывает многомилионные гранты на создание новых общественных пространств. В прошлом году в конкурсе одержал победу проект благоустройства парка «Центральный». Сейчас на территории проходят строительные работы. Новое пространство вместит в себя зону для проведения массовых мероприятий, танцплощадку, оригинальные детские игровые комплексы, а также уличные кафе со смотровой площадкой. Архитекторы агентства развития территорий «Градостроительная школа» г. Иркутск рассказали, что разработка проекта проходила в ежедневном режиме на протяжении нескольких месяцев.

- На каждом этапе концепция проходила обсуждение с общественниками и местной администрацией. Таким образом в проекте мы постарались отразить все пожелания горожан. За счёт строительства таких пространств Гусиноозёрск будет развиваться и это повлияет на то, чтобы молодёжь оставалась в городе и не уезжала за пределы родного края, - поделилась генеральный директор агентства развития территорий «Градостроительная школа» г. Иркутск Алиса Козак.

А вот проект создания набережной в Северобайкальске наконец решит проблему доступа к Байкалу. Сейчас Байкало-Амурская магистраль проходит по линии побережья, преграждая путь жителям и туристам к озеру. Главная задача благоустройства – вернуть Байкал городу.

- Мы рассчитываем на то, что пространство повысит туристическую привлекательность города. В будущем на территории можно будет разместить кафе, магазины, аттракционы, тем самым создать дополнительные рабочие места. В целом хочу отметить, что реализация таких масштабных проектов повышает имидж региона, - добавила Алиса Козак.

По словам руководителя регионального центра компетенций по вопросам городской среды Ирины Ахандаевой, в каждом муниципальном образовании, которое принимало участие во всероссийском конкурсе, удалось создать сообщество из активных жителей и представителей администраций.

- Только такое неравнодушное сообщество, которому не безразлична судьба города является залогом победы, воплощения идей и сохранения реализованных проектов, - отметила Ирина Ахандаева.

Напомним, всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды проводится по поручению президента России Владимира Путина с 2018 года. Он включён в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».

благоустройство Бурятия Жилстройкомэнерго

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