В заливаемом дождями Улан-Удэ не стали вводить режим повышенной готовности

По последним подсчётам, в городе выпала уже месячная норма осадков



В Улан-Удэ не стали вводить режим повышенной готовности, несмотря на аномальные осадки. Всё потому, что жизнеобеспечение города оказалось не нарушено, откачка луж идёт по плану, пояснил зампредседателя комитета городского хозяйства Игорь Мункуев.



По последним подсчётам, в городе выпала уже месячная норма осадков.



- До восьми вечера вчерашнего дня (2 августа) выпало примерно 15 мм осадков. За ночь – с восьми вечера до восьми утра – выпало примерно 23 мм осадков. И вот сегодня с восьми до десяти утра – ещё дополнительно 5 мм. Итого на сегодня выпало 48 мм дождя. До конца дня ожидается, что ещё 20 мм должно выпасть, - сообщил Игорь Мункуев.



Среднемесячная норма осадков за август в столице Бурятии последние лет 30 лет составляет 70 мм. Таким образом, только со вчерашнего дня выпала уже месячная норма осадков.



По положению ГО и ЧС, при выпадении за сутки 30 мм осадков и в случае нарушения жизнеобеспечения в городе должны вводить режим «Повышенная готовность».



- Но мы были готовы, заранее прочистили все ливневые канализации. Комбинат по благоустройству перешёл на усиленный режим работы – на откачку воды. Наши ночные работы привели к тому, что мы не ввели режим повышенной готовности, у нас в городе не нарушено жизнеобеспечение, - подчеркнул зампредседателя комитета городского хозяйства.



По последним данным, с улиц столицы Бурятии откачано порядка четырёх тысяч кубов воды, работа продолжается.



Самые проблемные на сегодня участки – перекрёсток улиц Лебедева и Сахьяновой, где идут работы по строительству третьего моста через Уду, а также рынок «Туяа» (проезд автомобилей сейчас затруднён).



По прогнозам, дождь будет идти до 18-19 часов. Также синоптики прогнозируют дождь в субботу, 5 августа, и в следующий четверг.



- У нас будет время для передыха и подготовиться – быстро прочистить ливневые канализации, откачать воду в городе. Там, где у нас неусовершенствованное покрытие, где песок (в основном Октябрьский район), там у нас промоины образовываются, нужно успеть их засыпать, чтобы не нарушить жизнеобеспечение города, - заключил Игорь Мункуев.



В случае сильных ливней власти города намерены привлекать частные организации с мотопомпами.

