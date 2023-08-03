На борцовскую юрту в селе Бурятии дадут 300 тысяч рублей

Её достроят с помощью республиканских властей





В джидинском селе Боргой уже несколько лет – с 2019 года – методом народной стройки возводят борцовскую юрту. Помочь с этим местным жителям пообещал глава Бурятии Алексей Цыденов, который недавно побывал в районе с рабочей поездкой.Как сообщили в группе «Джида-инфо 24/7», на кровельные работы в юрте по решению руководителя республики выделят 300 тысяч рублей. Там осталось закрыть кровлю, установить окна и двери и сделать внутреннюю отделку