На борцовскую юрту в селе Бурятии дадут 300 тысяч рублей

Её достроят с помощью республиканских властей
В джидинском селе Боргой уже несколько лет – с 2019 года – методом народной стройки возводят борцовскую юрту. Помочь с этим местным жителям пообещал глава Бурятии Алексей Цыденов, который недавно побывал в районе с рабочей поездкой.
Как сообщили в группе «Джида-инфо 24/7», на кровельные работы в юрте по решению руководителя республики выделят 300 тысяч рублей. Там осталось закрыть кровлю, установить окна и двери и сделать внутреннюю отделку
Её достроят с помощью республиканских властей
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