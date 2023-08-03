В Бурятии впервые отмечен случай гнездования исчезающей птицы

Общество, Фото: Тункинский нацпарк

В Тункинском районе обнаружили выводок горного гуся



В Бурятии во время полевой экспедиции группа орнитологов республики и города Москва обнаружила в окрестностях села Монды в Тункинском районе пару горных гусей с выводком из 4 гусят.



- Важная находка. Красная книга России, первый случай гнездования в Бурятии, - написал Лопсон Базаров, орнитолог, научный сотрудник национального парка «Тункинский».



Как сообщает пресс-служба Тункинского нацпарка, горный гусь относится к охраняемым видам. Он включён в Красные книги Индии, Пакистана, Китая, России. Между Россией и Индией имеется двустороннее соглашение об охране мигрирующих птиц, в том числе, и горных гусей.



В России обитает небольшая популяция горных гусей, насчитывающая не больше 300 пар. Ещё недавно считали, что их не более 25 пар. В Красную книгу России вид внесён в качестве исчезающего.



Горного гуся издалека можно заметить по светло-серой окраске тела, а голова его и вовсе белая. На темени и затылке имеются две чёрные полосы, почти чёрной является и шея горного гуся. Клюв средних размеров, он, как и ноги, имеет желтоватую окраску. Горных гусей легко узнать издалека, в полёте. В этом случае они выделяются своеобразным поведением. Горные гуси издают громкие низкие звуки, не похожие на гогот обычных гусей; сначала наблюдатель слышит эти звуки, а уже потом замечает стаю. Стая летит клином, разорванным клином или наклонной линией, летящий впереди вожак меняется каждые несколько минут.



Горные гуси летают на очень большой высоте – одной из самых больших среди гусей. Мировой рекорд зафиксирован при перелёте из Средней Азии над Гималаями: горные гуси летели на высоте более десяти километров.



Браконьерство и интенсивное хозяйство человека, привело к резкому сокращению горных гусей. На сегодняшний день, эти птицы находятся в первой охранной категории, им грозит полное исчезновение.

