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В Бурятии впервые отмечен случай гнездования исчезающей птицы

В Бурятии впервые отмечен случай гнездования исчезающей птицы
Общество,  Фото:Тункинский нацпарк
В Тункинском районе обнаружили выводок горного гуся

В Бурятии во время полевой экспедиции группа орнитологов республики и города Москва обнаружила в окрестностях села Монды в Тункинском районе пару горных гусей с выводком из 4 гусят.

- Важная находка. Красная книга России, первый случай гнездования в Бурятии, - написал Лопсон Базаров, орнитолог, научный сотрудник национального парка «Тункинский».

Как сообщает пресс-служба Тункинского нацпарка, горный гусь относится к охраняемым видам. Он включён в Красные книги Индии, Пакистана, Китая, России. Между Россией и Индией имеется двустороннее соглашение об охране мигрирующих птиц, в том числе, и горных гусей.

В России обитает небольшая популяция горных гусей, насчитывающая не больше 300 пар. Ещё недавно считали, что их не более 25 пар. В Красную книгу России вид внесён в качестве исчезающего.

Горного гуся издалека можно заметить по светло-серой окраске тела, а голова его и вовсе белая. На темени и затылке имеются две чёрные полосы, почти чёрной является и шея горного гуся. Клюв средних размеров, он, как и ноги, имеет желтоватую окраску. Горных гусей легко узнать издалека, в полёте. В этом случае они выделяются своеобразным поведением. Горные гуси издают громкие низкие звуки, не похожие на гогот обычных гусей; сначала наблюдатель слышит эти звуки, а уже потом замечает стаю. Стая летит клином, разорванным клином или наклонной линией, летящий впереди вожак меняется каждые несколько минут.

Горные гуси летают на очень большой высоте – одной из самых больших среди гусей. Мировой рекорд зафиксирован при перелёте из Средней Азии над Гималаями: горные гуси летели на высоте более десяти километров.

Браконьерство и интенсивное хозяйство человека, привело к резкому сокращению горных гусей. На сегодняшний день, эти птицы находятся в первой охранной категории, им грозит полное исчезновение.
Бурятия птицы Красная книга Тункинский район

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