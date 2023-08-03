В Бурятии стартовала Байкальская экологическая школа

Её проводят в посёлке Танхой



В посёлке Танхой в Бурятии начала работу XIV Байкальская экологическая школа. Традиционное образовательное событие продлится до 10 августа. В нём принимают участие 68 школьников из 20 городов России, семь из них – участники конкурса «Экология – дело каждого».



В течение десяти дней подростки будут работать в восьми исследовательских секциях. Занятия проходят под руководством опытных наставников: учёных, преподавателей вузов, краеведов, орнитологов, экологов, геоботаников, специалистов вагона-лаборатории ВСЖД. Результаты коллективных исследований и проектов ребята представят в последний день работы школы.



- Помимо научной программы, школьников ждут экскурсии по объектам Байкальского заповедника, экспедиция по туристическим маршрутам Хамар-Дабана, мастер-классы по научному письму и подготовке к публичным выступлениям, экологические викторины, конкурсы рисунков и фотографии, спортивная и анимационная программы, - сообщает пресс-служба ВСЖД.

