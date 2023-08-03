03 августа

02 августа

Популярное

В Бурятии стартовала Байкальская экологическая школа

В Бурятии стартовала Байкальская экологическая школа
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Её проводят в посёлке Танхой

В посёлке Танхой в Бурятии начала работу XIV Байкальская экологическая школа. Традиционное образовательное событие продлится до 10 августа. В нём принимают участие 68 школьников из 20 городов России, семь из них – участники конкурса «Экология – дело каждого».

В течение десяти дней подростки будут работать в восьми исследовательских секциях. Занятия проходят под руководством опытных наставников: учёных, преподавателей вузов, краеведов, орнитологов, экологов, геоботаников, специалистов вагона-лаборатории ВСЖД. Результаты коллективных исследований и проектов ребята представят в последний день работы школы.

- Помимо научной программы, школьников ждут экскурсии по объектам Байкальского заповедника, экспедиция по туристическим маршрутам Хамар-Дабана, мастер-классы по научному письму и подготовке к публичным выступлениям, экологические викторины, конкурсы рисунков и фотографии, спортивная и анимационная программы, - сообщает пресс-служба ВСЖД.
Бурятия экологическая школа экология дети

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Студенты Бурятии облагораживают родники вокруг Улан-Удэ
Студенты Бурятии облагораживают родники вокруг Улан-Удэ
Общество, 03.08.2023
В проекте принимают участие несколько ссузов республики
Футболисты Читы и Улан-Удэ разыграли финал кубка в Китае
Футболисты Читы и Улан-Удэ разыграли финал кубка в Китае
Общество, 03.08.2023
Юные забайкальские спортсмены победили на международном турнире в Маньчжурии
Премьер-министр Мьянмы принял бурятских лам
Премьер-министр Мьянмы принял бурятских лам
Общество, 03.08.2023
Он подарил им маленькую копию мраморной статуи Будды
Пенсионеры Бурятии стали призёрами всероссийского IT-чемпионата
Пенсионеры Бурятии стали призёрами всероссийского IT-чемпионата
Общество, 03.08.2023
У команды республики «бронза» по компьютерному многоборью
Улан-Удэ из-за сильных дождей перешёл на режим повышенной готовности
Улан-Удэ из-за сильных дождей перешёл на режим повышенной готовности
Общество, 03.08.2023
На дорогах города вовсю работает спецтехника
В Бурятии впервые отмечен случай гнездования исчезающей птицы
В Бурятии впервые отмечен случай гнездования исчезающей птицы
Общество, 03.08.2023
В Тункинском районе обнаружили выводок горного гуся
В Бурятии сформирована команда на «Игры ГТО»
В Бурятии сформирована команда на «Игры ГТО»
Общество, 03.08.2023
В неё вошли 12 спортсменов – победителей регионального этапа
11 районов и 2 города Бурятии получат новые автобусы
11 районов и 2 города Бурятии получат новые автобусы
Общество, 03.08.2023
В республику доставят 78 транспортных средств
У улан-удэнцев во время дождя потекли крыши
У улан-удэнцев во время дождя потекли крыши
Общество, 03.08.2023
А пешеходы из-за огромных луж не могут подобраться к остановкам
Прибрежный район Бурятии заполонила пьявица обыкновенная
Прибрежный район Бурятии заполонила пьявица обыкновенная
Общество, 03.08.2023
Опасный вредитель атакует там яровые культуры
Дожди в Бурятии будут лить ещё три дня
Дожди в Бурятии будут лить ещё три дня
Общество, 03.08.2023
В некоторых районах при этом пообещали +29 градусов

Улан-удэнцы из-за бесконечного дождя пересаживаются на лодки
Улан-удэнцы из-за бесконечного дождя пересаживаются на лодки
Общество, 03.08.2023
Находчивые горожане устроили заплыв в центре бурятской столицы 
16% жителей ДФО принуждали к уходу в отпуск
16% жителей ДФО принуждали к уходу в отпуск
Общество, 03.08.2023
Чтобы принудительно отправить сотрудника в отпуск, обычно работодатели используют уговоры и настойчивые напоминания
Раненому мобилизованному из Бурятии помогли получить единовременную выплату
Раненому мобилизованному из Бурятии помогли получить единовременную выплату
Общество, 03.08.2023
Он лечился в нескольких госпиталях, но даже не получил справку

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^