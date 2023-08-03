03 августа

02 августа

Популярное

Новые школы в Улан-Удэ и пригородном районе могут не открыться 1 сентября

Новые школы в Улан-Удэ и пригородном районе могут не открыться 1 сентября
Общество,  Фото:пресс-служба зампреда правительства
Перед учебным годом четыре школы остались без мебели и оборудования

Недавно зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников побывал в четырёх новых школах, которые построили в рамках концессионного соглашения с ООО «ПроШкола». Их ещё в мае 2022-го начали возводить в трёх сёлах Иволгинского района – Новая Иволга, Поселье и Сотниково и в микрорайоне Забайкальский в Улан-Удэ.

Все объекты готовы практически 100%. Строительные и отделочные работы завершились, и в ближайшую неделю в зданиях начнётся генеральная уборка помещений. Однако школы ещё не укомплектованы – туда не завезли мебель и необходимое оборудование. Образовательные учреждения должны были распахнуть свои двери к новому учебному году, однако их ввод в эксплуатацию может задержаться.







- Мы посмотрели объекты. Стройка действительно практически завершилась – остались мелкие нюансы и клининговая часть. Основной вопрос, который нас волнует – концессионер не успевает поставить мебель и оборудование, – подчеркнул Евгений Луковников.

По словам представителей компании-поставщика «РосКапСтрой», оборудование закупили и часть сейчас находится в Москве, а часть – в других регионах.

- На транспортную логистику понадобится приблизительно недели две-три. Плюс установка. Поэтому есть риск не успеть ввести объекты в эксплуатацию до начала учебного года. Вопрос сложный. Сейчас мы его решаем, – добавил зампред.

Евгений Луковников поручил подрядным организациям обсудить вопрос с поставкой мебели с местными производителями.

- У нас есть наработки и договорённости. Таким образом мы сможем частично укомплектовать все четыре школы и открыть их 1 сентября, – отметил Луковников.






К качеству работ претензий и нареканий не возникло. Особое внимание в процессе уделяли СОШ на 360 мест в микрорайоне Забайкальский. Её возводит ООО «Регионстрой».

- Здесь нестандартный и достаточно сложный рельеф. Были песчаные барханы, а теперь всё в зелени. Красивые газоны, плоскостные сооружения – ну и сама школа отличная. При внутренней отделке мы начали переходить на SMM-панели. Их плюс – в содержании: не нужно ежегодно красить, достаточно просто помыть. Если сломалась одна из панелей, её легко поменять, – рассказал начальник управления капстроительства Бурятии Анатолий Урбанов.



ООО «ПроШкола» – дочерняя структура госкорпорации ВЭБ.РФ, утверждённая российским правительством как концессионер, с которым регионы и муниципальные образования могут без конкурса заключать концессионные соглашения по созданию новых школ в рамках государственной программы «Развитие образования». В рамках соглашения между Бурятией и ООО «ПроШкола» закупкой оборудования и мебели для новых школ занимается концессионер.
школы строительство мебель

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На борцовскую юрту в селе Бурятии дадут 300 тысяч рублей
На борцовскую юрту в селе Бурятии дадут 300 тысяч рублей
Общество, 03.08.2023
Её достроят с помощью республиканских властей 
Архитекторы рассказали, какие возможности дают победы Бурятии в конкурсе по благоустройству
Архитекторы рассказали, какие возможности дают победы Бурятии в конкурсе по благоустройству
Общество, 03.08.2023
Это туристическая привлекательность и создание новых рабочих мест
В улан-удэнском парке ремонтируют баскетбольную площадку
В улан-удэнском парке ремонтируют баскетбольную площадку
Общество, 03.08.2023
Ремонт обещают завершить к середине августа
В заливаемом дождями Улан-Удэ не стали вводить режим повышенной готовности
В заливаемом дождями Улан-Удэ не стали вводить режим повышенной готовности
Общество, 03.08.2023
По последним подсчётам, в городе выпала уже месячная норма осадков
За сутки в Улан-Удэ выпала половина месячной нормы осадков
За сутки в Улан-Удэ выпала половина месячной нормы осадков
Общество, 03.08.2023

В залитой дождями столице Бурятии воюют с лужами

Новые школы в Улан-Удэ и пригородном районе могут не открыться 1 сентября
Новые школы в Улан-Удэ и пригородном районе могут не открыться 1 сентября
Общество, 03.08.2023
Перед учебным годом четыре школы остались без мебели и оборудования 
В Бурятии здание управление образования оборудовали непригодным пандусом
В Бурятии здание управление образования оборудовали непригодным пандусом
Общество, 03.08.2023
После прокурорского вмешательства пандус привели в порядок
Путин вручил орден Мужества военному из Бурятии
Путин вручил орден Мужества военному из Бурятии
Общество, 03.08.2023
Валерий Хертухеев получил высокую награду из рук президента в Кремле 
«Мы в каком веке?»: Село в Бурятии погрузилось во мрак
«Мы в каком веке?»: Село в Бурятии погрузилось во мрак
Общество, 03.08.2023
Населённый пункт остался без уличного освещения
Возле дорог в Улан-Удэ избавляются от лишней растительности
Возле дорог в Улан-Удэ избавляются от лишней растительности
Общество, 03.08.2023
Там вовсю обрезают кустарники и удаляют поросль
В Улан-Удэ целый микрорайон почти на сутки остался без холодной воды из-за рабочих
В Улан-Удэ целый микрорайон почти на сутки остался без холодной воды из-за рабочих
Общество, 03.08.2023
А затянувший с восстановлением повреждённого трубопровода «Водоканал» получил предупреждение
В Бурятии стартовал конкурс «Покажи Байкал»
В Бурятии стартовал конкурс «Покажи Байкал»
Общество, 03.08.2023
От участников ждут видеоролики, снятые в Забайкальском нацпарке, Баргузинском заповеднике или Фролихинском заказнике
После сильного дождя на одной из улиц Улан-Удэ провалился асфальт
После сильного дождя на одной из улиц Улан-Удэ провалился асфальт
Общество, 03.08.2023
Движение транспорта там пришлось ограничить

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^