Новые школы в Улан-Удэ и пригородном районе могут не открыться 1 сентября









































Недавно зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников побывал в четырёх новых школах, которые построили в рамках концессионного соглашения с ООО «ПроШкола». Их ещё в мае 2022-го начали возводить в трёх сёлах Иволгинского района – Новая Иволга, Поселье и Сотниково и в микрорайоне Забайкальский в Улан-Удэ.Все объекты готовы практически 100%. Строительные и отделочные работы завершились, и в ближайшую неделю в зданиях начнётся генеральная уборка помещений. Однако школы ещё не укомплектованы – туда не завезли мебель и необходимое оборудование. Образовательные учреждения должны были распахнуть свои двери к новому учебному году, однако их ввод в эксплуатацию может задержаться.- Мы посмотрели объекты. Стройка действительно практически завершилась – остались мелкие нюансы и клининговая часть. Основной вопрос, который нас волнует – концессионер не успевает поставить мебель и оборудование, – подчеркнул Евгений Луковников.По словам представителей компании-поставщика «РосКапСтрой», оборудование закупили и часть сейчас находится в Москве, а часть – в других регионах.- На транспортную логистику понадобится приблизительно недели две-три. Плюс установка. Поэтому есть риск не успеть ввести объекты в эксплуатацию до начала учебного года. Вопрос сложный. Сейчас мы его решаем, – добавил зампред.Евгений Луковников поручил подрядным организациям обсудить вопрос с поставкой мебели с местными производителями.- У нас есть наработки и договорённости. Таким образом мы сможем частично укомплектовать все четыре школы и открыть их 1 сентября, – отметил Луковников.К качеству работ претензий и нареканий не возникло. Особое внимание в процессе уделяли СОШ на 360 мест в микрорайоне Забайкальский. Её возводит ООО «Регионстрой».- Здесь нестандартный и достаточно сложный рельеф. Были песчаные барханы, а теперь всё в зелени. Красивые газоны, плоскостные сооружения – ну и сама школа отличная. При внутренней отделке мы начали переходить на SMM-панели. Их плюс – в содержании: не нужно ежегодно красить, достаточно просто помыть. Если сломалась одна из панелей, её легко поменять, – рассказал начальник управления капстроительства Бурятии Анатолий Урбанов.ООО «ПроШкола» – дочерняя структура госкорпорации ВЭБ.РФ, утверждённая российским правительством как концессионер, с которым регионы и муниципальные образования могут без конкурса заключать концессионные соглашения по созданию новых школ в рамках государственной программы «Развитие образования». В рамках соглашения между Бурятией и ООО «ПроШкола» закупкой оборудования и мебели для новых школ занимается концессионер.