Студенты Бурятии облагораживают родники вокруг Улан-Удэ

В проекте принимают участие несколько ссузов республики



В Улан-Удэ реализуется проект «Родники Бурятии». В текущем году Бурятский колледж технологий и лесопользования (БКТиЛ) получил на проект почти 1,5 млн рублей. На эти средства облагораживают водные источники вокруг столицы республики. Работы проводят совместными усилиями с авиационным техникумом, техникумом строительства и городского хозяйства и Байкальским колледжем недропользования.



- В прошлом году колледж за счёт собственных внебюджетных средств начал вести социально-значимый проект «Родник молодости». По нему идёт благоустройство территории родника и экологической тропы в местности Верхняя Берёзовка. Работы идут на территории Аршанского участкового лесничества в 20 и 16 кварталах, чтобы сохранить целебный источник «Родник молодости» и создать зоны отдыха и экопросвещения, - отметил директор БКТиЛ Гурожап Цэдашиев в Год педагога и наставника.



Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, экологическое движение образовательного заведения стало его неотъемлемой частью в 2005 году, когда появился волонтёрский отряд «Байкал». Студенты и преподаватели в течение 10 лет очищали берега священного озера. Также волонтёры вели просветительские и профориентационные беседы с местными жителями и отдыхающими.



Затем в 2006 году был организован сводный отряд межрегионального значения. В его состав вошли бойцы БКТиЛ и Читинского лесотехнического техникума. Добровольцы дислоцировались тогда в двух точках – в селе Сухая в Бурятии и на озере Аразлей в Забайкалье. Ежегодно они убирали более 20 км прибрежной территории и вывозили не меньше 14 машин мусора.



За рамки региона проект «Экологический отряд» вышел в 2015 году, когда присоединились студенты из Монголии и Китая. Затем в 2019 году учреждение выиграло грант и воплотило в жизнь социальный проект для молодёжи «Экологический отряд «Байкал».



