В проекте принимают участие несколько ссузов республики
В Улан-Удэ реализуется проект «Родники Бурятии». В текущем году Бурятский колледж технологий и лесопользования (БКТиЛ) получил на проект почти 1,5 млн рублей. На эти средства облагораживают водные источники вокруг столицы республики. Работы проводят совместными усилиями с авиационным техникумом, техникумом строительства и городского хозяйства и Байкальским колледжем недропользования.
- В прошлом году колледж за счёт собственных внебюджетных средств начал вести социально-значимый проект «Родник молодости». По нему идёт благоустройство территории родника и экологической тропы в местности Верхняя Берёзовка. Работы идут на территории Аршанского участкового лесничества в 20 и 16 кварталах, чтобы сохранить целебный источник «Родник молодости» и создать зоны отдыха и экопросвещения, - отметил директор БКТиЛ Гурожап Цэдашиев в Год педагога и наставника.
Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, экологическое движение образовательного заведения стало его неотъемлемой частью в 2005 году, когда появился волонтёрский отряд «Байкал». Студенты и преподаватели в течение 10 лет очищали берега священного озера. Также волонтёры вели просветительские и профориентационные беседы с местными жителями и отдыхающими.
Затем в 2006 году был организован сводный отряд межрегионального значения. В его состав вошли бойцы БКТиЛ и Читинского лесотехнического техникума. Добровольцы дислоцировались тогда в двух точках – в селе Сухая в Бурятии и на озере Аразлей в Забайкалье. Ежегодно они убирали более 20 км прибрежной территории и вывозили не меньше 14 машин мусора.
За рамки региона проект «Экологический отряд» вышел в 2015 году, когда присоединились студенты из Монголии и Китая. Затем в 2019 году учреждение выиграло грант и воплотило в жизнь социальный проект для молодёжи «Экологический отряд «Байкал».
Студенты Бурятии облагораживают родники вокруг Улан-Удэ
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Он подарил им маленькую копию мраморной статуи Будды
У команды республики «бронза» по компьютерному многоборью
На дорогах города вовсю работает спецтехника
В Улан-Удэ планируют построить 300 арендных квартир
В Тункинском районе обнаружили выводок горного гуся
В неё вошли 12 спортсменов – победителей регионального этапа
В республику доставят 78 транспортных средств
А пешеходы из-за огромных луж не могут подобраться к остановкам
Опасный вредитель атакует там яровые культуры
В некоторых районах при этом пообещали +29 градусов
Находчивые горожане устроили заплыв в центре бурятской столицы
Чтобы принудительно отправить сотрудника в отпуск, обычно работодатели используют уговоры и настойчивые напоминания
Он лечился в нескольких госпиталях, но даже не получил справку
Ситуацию с восстановительными работами взял на контроль глава Бурятии
А некоторые из них даже успевают посмотреть сериалы и пошопиться