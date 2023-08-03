Пенсионеры Бурятии стали призёрами всероссийского IT-чемпионата

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

У команды республики «бронза» по компьютерному многоборью



В Улан-Удэ чествовали бронзовых призёров XIII всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров, крупнейших в России и мире компьютерных соревнований среди старшего поколения.



- В этом году в отборочных соревнованиях участвовали свыше 11 тысяч человек со всей России. Это говорит о возросшем уровне компьютерной грамотности поколения «55+», - отметила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Александровна Быкова. - Самое удивительное – в составе команды Бурятии выступили сразу 3 слушателя университета третьего возраста Закаменского района: Олег Карлович Мункуев, Борис Владимирович Осодоев и Ирина Владимировна Бадлуева, отмеченная дипломом за I место в номинации «Виртуальный чемпион». Достойно представили пенсионеров Бурятии Роза (Бадмаханда) Цыбиковна Бальжанова, Наталия Николаевна Казаченко и Варвара Николаевна Махутова.



Все участники – увлечённые люди, постоянно стремящиеся расширить свои познания. Финалистов чемпионата отличает активная жизненная позиция, желание делиться опытом, знаниями, оказывать посильную помощь нуждающимся, и наши победители продолжают работать. Олег Мункуев и Борис Осодоев уже второй раз стали участниками финала всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью.



Как сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ, в командном зачёте по России: I место – Забайкальский край, II место – Владимирская область, III место – Республика Бурятия. Всего в чемпионате участвовало 350 финалистов из 77 регионов РФ и соотечественников, проживающих в 19 странах ближнего и дальнего зарубежья. Большинство из них (37%) от 62 до 65 лет, 21% попадает в возрастную группу 66-69 лет, 19% - более 70 лет.



