У команды республики «бронза» по компьютерному многоборью
В Улан-Удэ чествовали бронзовых призёров XIII всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров, крупнейших в России и мире компьютерных соревнований среди старшего поколения.
- В этом году в отборочных соревнованиях участвовали свыше 11 тысяч человек со всей России. Это говорит о возросшем уровне компьютерной грамотности поколения «55+», - отметила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Александровна Быкова. - Самое удивительное – в составе команды Бурятии выступили сразу 3 слушателя университета третьего возраста Закаменского района: Олег Карлович Мункуев, Борис Владимирович Осодоев и Ирина Владимировна Бадлуева, отмеченная дипломом за I место в номинации «Виртуальный чемпион». Достойно представили пенсионеров Бурятии Роза (Бадмаханда) Цыбиковна Бальжанова, Наталия Николаевна Казаченко и Варвара Николаевна Махутова.
Все участники – увлечённые люди, постоянно стремящиеся расширить свои познания. Финалистов чемпионата отличает активная жизненная позиция, желание делиться опытом, знаниями, оказывать посильную помощь нуждающимся, и наши победители продолжают работать. Олег Мункуев и Борис Осодоев уже второй раз стали участниками финала всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью.
Как сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ, в командном зачёте по России: I место – Забайкальский край, II место – Владимирская область, III место – Республика Бурятия. Всего в чемпионате участвовало 350 финалистов из 77 регионов РФ и соотечественников, проживающих в 19 странах ближнего и дальнего зарубежья. Большинство из них (37%) от 62 до 65 лет, 21% попадает в возрастную группу 66-69 лет, 19% - более 70 лет.
Пенсионеры Бурятии стали призёрами всероссийского IT-чемпионата
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В проекте принимают участие несколько ссузов республики
Юные забайкальские спортсмены победили на международном турнире в Маньчжурии
Он подарил им маленькую копию мраморной статуи Будды
У команды республики «бронза» по компьютерному многоборью
На дорогах города вовсю работает спецтехника
В Улан-Удэ планируют построить 300 арендных квартир
В Тункинском районе обнаружили выводок горного гуся
В неё вошли 12 спортсменов – победителей регионального этапа
В республику доставят 78 транспортных средств
А пешеходы из-за огромных луж не могут подобраться к остановкам
Опасный вредитель атакует там яровые культуры
В некоторых районах при этом пообещали +29 градусов
Находчивые горожане устроили заплыв в центре бурятской столицы
Чтобы принудительно отправить сотрудника в отпуск, обычно работодатели используют уговоры и настойчивые напоминания
Он лечился в нескольких госпиталях, но даже не получил справку