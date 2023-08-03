В двух сёлах Селенгинского района Бурятии благоустроены дворы

Общество, Фото: пресс-служба минстроя РБ

Обустроены территории в Нижнем Убукуне и Ехэ-Цагане



В Селенгинском районе Бурятии благоустроены две сельские территории. Новые пространства для игр и отдыха построены в селе Нижний Убукун и улусе Ехэ-Цаган. Они уже стали точками притяжения для жителей населённых пунктов.



Село Нижний Убукун расположено в северо-восточной части Селенгинского района. Здесь не доставало обустроенного парка, в котором могли бы отдыхать и стар, и млад. На общем собрании жители села (численность населения – 223) приняли решение о благоустройстве дворовой территории площадью 1300 кв. метров.



Дворовая территория включает функциональные зоны для детских и спортивных игр, тихую зону отдыха. На объекте есть освещение и зелёные насаждения. Обустройством территории занимался местный предприниматель. На реализацию программы в селе Нижний Убукун было израсходовано 3,3 млн рублей.



Такая же сумма была затрачена на обустройство дворовой территории улуса Ехэ-Цаган. Он находится в юго-западной части Селенгинского района. Здесь так же жители села (численность населения – 363 человека) на общем сходе приняли решение благоустроить дворовую территорию площадью 1040 кв. метров для игр детей и отдыха взрослого населения. На парковой территории Ехэ-Цагана размещены игровая, спортивная и тихая зоны. Сюда провели освещение, высадили молодые растения.



Как сообщает пресс-служба министерства строительства РБ, программа «1000 дворов» в России стартовала в 2022 году, в этом – продолжена. В 2022 году на территории Бурятии по этой программе обустроено 247 дворовых территорий. В этом году на 1 августа благоустроено 12 дворов. До конца года запланировано обустроить ещё 72 территории.



