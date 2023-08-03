В селе Бурятии пенсионеры без смартфонов не могут купить билеты на автобус

Им приходится бегать по деревне в поисках помощи
- Почему, когда нужно приобрести билет, они вынуждены бегать по деревне и просить об этом кого-то? Купить его можно только онлайн. Почему нельзя рассчитаться наличкой с водителем? И ещё – если берёшь билет из села Окино-Ключи до Тарбагатая, почему цена такая, будто едешь до Улан-Удэ? Почему не возвращают разницу? – недоумевают сельчане в районной группе «Бичура-инфо.24/7».
В Минтрансе РБ подтвердили, что билет на автобус и в самом деле можно приобрести либо только через Интернет, либо на конечных остановках в кассо-диспетчерских пунктах. А вот по пути следования маршрутки – нет.
- Не предусмотрено и бронирование мест по телефону с дальнейшей оплатой проезда, поскольку пассажиры часто бронируют места и при отказе от поездки не предупреждают об этом диспетчера, – отметили в ведомстве.
Разъяснили в министерстве ситуацию и с проездом от Окино-Ключей до Тарбагатая. Компании, обслуживающие межмуниципальные маршруты, осуществляют перевозки по нерегулируемому тарифу и потому вправе сами устанавливать цены. Это прописано в федеральном законе № 220 «Об организации регулярных перевозок пассажиров и бага.» от 13 июля 2015 года.
Пожаловаться на некачественные услуги можно в республиканское управление Роспотребнадзора, а на цены на билеты – в антимонопольную службу либо отправить письмо на электронную почту Минтранса [email protected] с указанием ФИО.