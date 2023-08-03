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В селе Бурятии пенсионеры без смартфонов не могут купить билеты на автобус

В селе Бурятии пенсионеры без смартфонов не могут купить билеты на автобус
Общество,  Фото:pixabay.com
Им приходится бегать по деревне в поисках помощи

Жители Бичурского района рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются пожилые люди при покупке билетов на маршрутки. У родителей одной из них, к примеру, нет современного смартфона – только так называемые кнопочные телефоны. Естественно, без доступа в Интернет.

- Почему, когда нужно приобрести билет, они вынуждены бегать по деревне и просить об этом кого-то? Купить его можно только онлайн. Почему нельзя рассчитаться наличкой с водителем? И ещё – если берёшь билет из села Окино-Ключи до Тарбагатая, почему цена такая, будто едешь до Улан-Удэ? Почему не возвращают разницу? – недоумевают сельчане в районной группе «Бичура-инфо.24/7».

В Минтрансе РБ подтвердили, что билет на автобус и в самом деле можно приобрести либо только через Интернет, либо на конечных остановках в кассо-диспетчерских пунктах. А вот по пути следования маршрутки – нет.

- Не предусмотрено и бронирование мест по телефону с дальнейшей оплатой проезда, поскольку пассажиры часто бронируют места и при отказе от поездки не предупреждают об этом диспетчера, – отметили в ведомстве.

Разъяснили в министерстве ситуацию и с проездом от Окино-Ключей до Тарбагатая. Компании, обслуживающие межмуниципальные маршруты, осуществляют перевозки по нерегулируемому тарифу и потому вправе сами устанавливать цены. Это прописано в федеральном законе № 220 «Об организации регулярных перевозок пассажиров и бага.» от 13 июля 2015 года.

Пожаловаться на некачественные услуги можно в республиканское управление Роспотребнадзора, а на цены на билеты – в антимонопольную службу либо отправить письмо на электронную почту Минтранса [email protected] с указанием ФИО.
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