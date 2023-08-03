Населённый пункт остался без уличного освещения
Жители прибайкальского села Старое Татаурово жалуются на царящий там мрак. Они поинтересовались в группе «Прибайкалье-инфо.24/7», когда на улицах, наконец, появится освещение. Фонари в населённом пункте не горят уже давно, утверждают местные.
Дома расселили. Стоят все разбитые, и ещё темнота. Кто за это отвечает? Пусть приедут вечером и посмотрят. Мы в каком веке живём? Если не будет ответа, обратимся в город, – заявили сельчане.
Власти пообещали решить этот вопрос. «В ближайшее время подключим», – заверил первый замглавы администрации Прибайкальского района Сергей Ситников.
«Мы в каком веке?»: Село в Бурятии погрузилось во мрак
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