На нарушителей составляют протоколы
В июле в отношении посетителей Баргузинского заповедника и Забайкальского национального парка отделом охраны составлено 42 протокола об административном правонарушении по ст. 8.39 КоАП РФ. Это всего на два меньше, чем в прошлом году, сообщили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
Чаще всего патрулирующие инспекторы сталкиваются с такими нарушениями, как нахождение без разрешительных документов от дирекции ФГБУ «Заповедное Подлеморье», выгул собак без поводка, организация туристических стоянок, движение и остановка механизированных транспортных средств за пределами специально предусмотренных для этого мест.
- Чтобы исключить неприятные моменты в своём путешествии, перед поездкой обязательно ознакомьтесь с правилами посещения особо охраняемых природных территорий. Подробнее их можно почитать на нашем сайте, - отметили в «Заповедном Подлеморье».
В Бурятии туристы не оформляют разрешения на прогулки по заповедникам
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