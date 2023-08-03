В Бурятии туристы не оформляют разрешения на прогулки по заповедникам

На нарушителей составляют протоколы



В июле в отношении посетителей Баргузинского заповедника и Забайкальского национального парка отделом охраны составлено 42 протокола об административном правонарушении по ст. 8.39 КоАП РФ. Это всего на два меньше, чем в прошлом году, сообщили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».



Чаще всего патрулирующие инспекторы сталкиваются с такими нарушениями, как нахождение без разрешительных документов от дирекции ФГБУ «Заповедное Подлеморье», выгул собак без поводка, организация туристических стоянок, движение и остановка механизированных транспортных средств за пределами специально предусмотренных для этого мест.



- Чтобы исключить неприятные моменты в своём путешествии, перед поездкой обязательно ознакомьтесь с правилами посещения особо охраняемых природных территорий. Подробнее их можно почитать на нашем сайте, - отметили в «Заповедном Подлеморье».

