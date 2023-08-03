Возле дорог в Улан-Удэ избавляются от лишней растительности































- Мы каждый год составляем реестр общественных территорий, где будет проводиться вырезка порослей и поднятие штамбов деревьев и проводим совместные обследования с представителями ГИБДД, – рассказала директор МБУ «Городское лесничество» Виктория Утёсова. – В 2023-м в список включили 133 улицы общей протяжённостью 440 километров. Работы осуществляются и по заявкам, которые оставляют на сайте «Активный горожанин».

В столице Бурятии каждый день ведётся борьба с разросшейся растительностью возле дорог, чтобы дорожные знаки, «зебры» и светофоры видели и автомобилисты, и пешеходы. Это призвано предотвратить ДТП, сообщили в комитете городского хозяйства.На прошлой неделе работы по обрезке кустарников и вырезке поросли велись на улицах Бабушкина, Ботаническая, Лимонова, Терешковой, Ленина, проспектах Победы, 50-летия Октября и Автомобилистов. В порядок привели и территорию у пешеходных переходов на улицах Тобольская и Калашникова.Ещё на нескольких – Блинова, Комарова, Родины, Октябрьская, Добролюбова, Фрунзе и проспекте Победы – убрали растительность более чем возле 90 знаков, из-за которых была плохая видимость.