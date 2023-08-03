Возможен град
По данным Бурятского гидрометцентра, 3 августа по республике облачно, на большей части территории дожди, грозы, возможен град. Ветер северо-западный 7-12, при грозах до 15-24 м/с. Температура днём +17,+22, местами до +23,+28.
В Улан-Удэ дождь, Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днём +19,+21.
В Бурятии опять дождливо
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Общество, 03.08.2023
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