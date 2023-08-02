В столице Бурятии опять устроят облаву на бродячих собак

Их будут весь день отлавливать на Шишковке
В ближайший четверг, 3 августа, в Улан-Удэ состоится очередной «собачий» рейд. На этот раз отлавливать бездомных псов будут в микрорайоне Шишковка. А специальные мобильные группы проверят, как местные жители соблюдают правила содержания домашних животных.
С 9:30 до 15:30 около остановки на улице Чертенкова, 78 развернут ветеринарный пункт, где все желающие смогут привить своих питомцев от бешенства, а за определённую плату – зарегистрировать их и установить специальный микрочип.
Заявки на отлов и сообщения о нарушении правил содержания четвероногих принимают по телефону 67-92-92, а на вакцинацию или регистрацию – но номеру 46-09-29.
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