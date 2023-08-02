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На севере Бурятии проведут парусную регату

На севере Бурятии проведут парусную регату
Общество,  Фото:pixabay.com
Соревноваться будут дети Северобайкальска и Братска

С 4 по 6 августа в Северобайкальске, на озере Байкал состоится первая открытая межрегиональная парусная регата «Парус над Байкалом». Соревнования по парусному спорту пройдут среди детей городов Северобайкальска и Братск.

Открытие мероприятия состоится 4 августа в 15:00 на городском причале. Об этом сообщает администрация Северобайкальска.

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Бурятия регата Байкал Северобайкальск

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